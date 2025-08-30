Sindicato Anestésico Quirúrgico rechazó acuerdo salarial con ASSE por ser “insuficiente”

Política

El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) decidió no firmar el acuerdo alcanzado en los Consejos de Salarios de ASSE y lo calificó como “insuficiente”. Según informó la organización, el documento fue firmado únicamente por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI).

En un comunicado, el SAQ explicó que el convenio “establece únicamente el ajuste por la meta o expectativa de inflación”, por lo que existe el “riesgo de una eventual disminución salarial de hasta un 0,5% en términos reales”. Además, el sindicato señaló que “solo se prevé el mantenimiento de la partida por capitación vigente hasta la fecha, actualizándola por inflación, sin que existan incrementos adicionales”.

Para SAQ, el contenido del acuerdo “no representa mejora alguna: en el mejor de los casos apenas mantiene el salario de los trabajadores médicos”. Por otro lado, remarcaron que en el sector no médico “se asignaron decenas de millones de pesos para mejoras salariales” y en este acuerdo “no se incluyó ninguno de los reclamos del colectivo médico en general ni del SAQ en particular”.

Entre las demandas que quedaron fuera del convenio, la organización mencionó la “equiparación de brechas salariales en las guardias, con valores hasta un 60% superiores para algunas especialidades”, la “recomposición del VAQ, que se ha visto disminuido en un 35% de su valor real en los últimos años”, y un “incremento del 30% para las horas de guardia de los fines de semana”.

También cuestionaron que no se contemplara el compromiso asumido por ASSE en 2024, donde se incluye una partida presupuestal para equiparar las remuneraciones de los cirujanos pediátricos del CHPR, que —según indicaron— son inferiores a las del resto de los profesionales del área.

El sindicato agregó que el “supuesto avance de este acuerdo consiste únicamente en derivar todas nuestras reivindicaciones y de las otras gremiales médicas, a una comisión de trabajo para ser discutidas durante dos años”, “sin compromiso de resultado”, y además, “sin financiación comprometida en la Ley de Presupuesto para tales planteos”.

Finalmente, advirtieron que se pretendía excluir al gremio de esa instancia: “Todo ello con el agravante de que se pretendía que el SAQ no tuviera integración formal ni derecho a voto en dicha comisión, lo cual podría derivar —como ya ocurrió en instancias similares— en que se aprobaran cambios a las remuneraciones y condiciones de trabajo de los anestésicos quirúrgicos pese a la oposición del SAQ y del colectivo de colegas. Esto resulta limitativo de la libertad sindical de nuestra organización y, por lo tanto, inaceptable”, subrayaron.

