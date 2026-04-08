Contenido creado por Ignacio Palumbo
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Pasó el viento

Sinae hizo un balance del ciclón y realizó recomendaciones en eventos de tormentas

El organismo recordó tomar especial precaución con las personas más vulnerables y mantenerse informado sobre pronósticos.

08.04.2026 19:00

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2026-04-08T19:00:00-03:00
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