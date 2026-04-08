Contenido creado por Ignacio Palumbo
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Pasó el viento
Sinae hizo un balance del ciclón y realizó recomendaciones en eventos de tormentas
El organismo recordó tomar especial precaución con las personas más vulnerables y mantenerse informado sobre pronósticos.
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08.04.2026 19:00
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Sinae hizo un balance del ciclón y realizó recomendaciones en eventos de tormentas
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