Sin precandidatura propia, intendentes apuntan a “devolver sensibilidad wilsonista” al PN

Política

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

El Espacio 40 —liderado por el ministro de Defensa, Javier García, y el senador Sebastián Da Silva— anunció un acuerdo con Mejor País, sector liderado por intendentes y exintendentes blancos del interior del país como Enrique Antía (Maldonado), Sergio Botana y José Yurramendi (Cerro Largo).

En diálogo con Montevideo Portal, Da Silva dijo que el acuerdo “se viene madurando” desde 2022, pensando en la próxima campaña electoral. El legislador argumentó que “generalmente los movimientos surgidos en el interior, si no tienen una pata fuerte en Montevideo y Canelones”, terminan teniendo poco peso. Por esta razón, la alianza pretende un fortalecimiento del Espacio 40 que potencie además las demandas del interior del país en la agenda política.

“La 40 es una de las agrupaciones más fuertes del Partido Nacional en Montevideo y con algún acuerdo que va a venir vamos a ir llenando la palangana para ser un bloque fuerte del partido: Aire Fresco, el Herrerismo y nosotros”, detalló el senador y productor agropecuario.

Da Silva indicó que dicho espacio “no tiene definido” a qué precandidato apoyará en las internas de junio de 2024. No obstante, el objetivo de esta alianza es que la lista al menos logre tres bancas en el Senado (actualmente dichos espacios cuentan con dos), al sumar “una estructura fuerte que existe en el interior” de Mejor País.

“El objetivo es ser uno de los sectores mayoritarios del Partido Nacional”, resumió.

La sensibilidad wilsonista

Por su parte, el senador Sergio Botana (Mejor País) dijo a Montevideo Portal que el Grupo de los Intendentes tiene tres objetivos claros: devolver al partido “la sensibilidad wilsonista”, tener una marcada actitud de respaldo al Gobierno e impulsar con mayor fuerza las demandas del interior.

“Queremos un espacio para que el partido se devuelva a si mismo la sensibilidad wilsonista, que no puede estar ausente. Pero tiene que ser un Wilsonismo de este tiempo, que implica un enorme esfuerzo de aplicación de inteligencia a la producción y a la defensa de la soberanía, tanto en la descentralización como en lo cultural”, agregó Botana.

Sobre los planteos desde el interior del país, el dirigente entiende que es necesario fortalecer la presencia de los intendentes y sobre todo la de los alcaldes (entre ambos sectores tienen 30) en la agenda política y mediática nacional.

“Especialmente el de la vida productiva de los barrios y los pueblos. Pensamos que este acuerdo nos va a fortalecer políticamente para que la gente del interior esté en la agenda política del país. Hoy no está. El Estado le da a la gente lo que piensa que necesita, no lo que la gente necesita”, afirmó el senador blanco.

El exintendente además aseguró que “en principio” no piensa postularse nuevamente como candidato a intendente de Cerro Largo, departamento que gobernó entre 2010 y 2020, para dejar lugar a las nuevas generaciones.

En cuanto a lo nacional, señaló que, aunque no se descarta que Mejor País tenga candidato propio para las elecciones internas del Partido Nacional, “la idea es no repetir esa experiencia”.

“Estamos hablando de una candidatura que se enmarque atrás del acuerdo con el Espacio 40. Lo de la candidatura solo del Grupo de Intendentes no lo vamos a hacer", dijo Botana.

En junio de 2019, el candidato en la interna en representación de Mejor País fue el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, que consiguió 7,51% de los votos. El precandidato más votado fue Luis Lacalle Pou, seguido por Juan Sartori, mientras que en tercer lugar se ubicó el exministro del Interior Jorge Larrañaga.

Antía coincidió en general con los objetivos planteados por Botana pero, sin embargo, relativizó que ya haya una definición tomada con relación a si Mejor País va o no a tener una precandidatura propia para las internas de 2024.

Consultado, el jefe departamental apuntó que “no se está hablando para nada de precandidaturas” y que es un tema que se va “a pensar más adelante, sobre el último tercio del año”.

“Tuvimos dos años de pandemia, seis meses de discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y van recién tres años de gobierno. Falta gestión, hay que darle tiempo al Gobierno para poder pararse en la cancha. Hay que hablar poco y hacer, esa es la línea que tenemos nosotros. Si ponés la carreta delante de los bueyes, la gente después lo castiga”, justificó.

“El fin es tener una presencia en el interior fuerte, pero que incluya a los barrios de Montevideo. Hacen hincapié en el Uruguay descentralizado. Todos tenemos el mismo origen wilsonista y queremos que haya una presencia fuerte en ese sentido. Además, somos conscientes de que lo que importa, más que las palabras y los discursos, es la gestión tanto a nivel nacional como departamental. También a nivel de los municipios y los alcaldes. La política entendida desde la cercanía”, agregó Antía, en referencia al énfasis territorial más característico en la forma de hacer política en el interior del país.

Herrerismo y Wilsonismo

A su vez, Da Silva se refirió este jueves en el programa En Perspectiva al acuerdo alcanzado y a las coincidencias ideológicas existentes entre el Herrerismo y el Wilsonismo.

“En el Partido Nacional las coincidencias o la dicotomía Herrerismo-Wilsonismo forman parte de un partido de otra generación, a la que pertenecen, por ejemplo, Enrique Antía, Sergio Botana, Javier García… no Sebastián da Silva”, apuntó.

“Ponele que sean ocho, nueve años (de diferencia). Yo tengo 50. Cuando era un gurí chico y acompañaba a mamá a pelear por la liberación de Wilson, ellos estaban organizando las cosas”, recordó.

“Ese Wilsonismo tan arraigado, algunos no lo tenemos tanto, pero no por ello vamos a decir que esta no es una agrupación wilsonista. Es wilsonista, más lo mejor del Herrerismo, más lo mejor del Luisismo, que es un evento superador de los ‘ismos’ del Partido Nacional, porque nadie iba a pensar que Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Lacalle Herrera y nieto de Luis Alberto Herrera, hoy encarne en su gobierno lo más profundo del Wilsonismo. Lo más descentralizador que es llevar una ambulancia a un pueblito adonde la gente no tenía derecho a infartarse”, aseveró.

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10