Sin mediar palabra: delincuentes se robaron 80 perfumes de una farmacia de Tres Cruces

Una farmacia de Tres Cruces en Montevideo fue el escenario de un nuevo robo piraña en la mañana de este lunes, en el que dos delincuentes se llevaron unos 80 perfumes importados.
Según el parte policial al que accedió Montevideo Portal, el robo tuvo lugar a las 9:50. La encargada del local contó que los ladrones entraron a la farmacia sin mediar palabra, dañaron las vidrieras donde se exhibían los productos y se dieron a la fuga en una moto por bulevar Artigas hacia la rambla.
La mujer declaró que no fue amenazada ni tampoco resultó lesionada. La farmacia cuenta con seguro, cámaras de seguridad y sistema de alarmas. Telemundo adelantó que los perfumes están valuados en $ 500 mil.
El hecho es investigado por personal de la Seccional 5ª y del Área de Investigaciones de Zona.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]