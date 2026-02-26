Locales

Sin lluvias y con temperaturas en ascenso: el pronóstico del fin de semana de Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un fin de semana sin lluvias, con temperaturas templadas a cálidas y un leve ascenso térmico hacia el domingo para Uruguay.

Para este viernes 27, se espera una mañana fresca que dará paso a una tarde más cálida. El cielo se presentará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Las temperaturas máximas rondarán entre los 26 y 30 °C según la zona, mientras que las mínimas se ubicarán aproximadamente entre 10 y 15 °C.

El sábado 28 continuará la tendencia estable, con un leve aumento de las temperaturas. Persistirá el cielo algo nuboso, aunque con momentos de mayor cobertura. Inumet prevé la formación de nieblas y neblinas en las primeras horas del día, principalmente en el este del país. Las máximas se moverán en torno a los 29 °C a 31 °C y las mínimas entre 13 y 16 °C.

Para el domingo 1º de marzo, en tanto, se anticipa que las temperaturas seguirán en ascenso en gran parte del territorio. El tiempo se mantendrá estable, sin precipitaciones, con máximas que podrán alcanzar los 31 a 32 °C y mínimas entre 14 y 17 °C.

El panorama general marca, así, un fin de semana antes del inicio de clases de condiciones agradables, con mañanas relativamente frescas, tardes cálidas y buena presencia de nubosidad variable en todo el país.

