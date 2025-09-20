Simularon secuestro de una mujer por “molesta” para publicidad y debieron pedir disculpas

Curiosidades

Montevideo Portal

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video de publicidad de una estación de servicio de Argentina donde dos empleados secuestran a una mujer porque “molesta”.

En el video se ve como dos playeros se quejan al ver llegar a quien protagonizaba como víctima. “Otra vez la piba esta”, comienza el video. Posteriormente, uno de los empleados de Shell dice: “¿cuándo va a ser el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí?”.

Posteriormente ambos interpretaron una escena donde cubren a la mujer en una bolsa negra y la tiran dentro de una camioneta. En el final de la publicidad, ambos funcionarios de la estación de servicio aseguraron que “está piba no va a joder más”.

El video, que en primera instancia pretendía ser una publicidad graciosa, terminó siendo cuestionado por miles de usuarios en redes sociales, por lo que la empresa debió publicar un comunicado donde expresan lo siguiente: “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de violencia de género. De ninguna manera fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática de nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor”.

Montevideo Portal