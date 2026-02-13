Internacionales

Simulacro en Estonia expuso que la OTAN “no está lista” para la “guerra moderna”

La OTAN “vio el futuro” de la guerra, a través de un ejercicio con drones en Estonia, pero “no está lista para enfrentarlo”, advierte Jillian Kay Melchior en una columna del Wall Street Journal publicada esta semana.

Su análisis se apoya en lo ocurrido en Hedgehog 2025, una prueba con más de 16.000 soldados de 12 países que entrenaron junto a especialistas ucranianos, incluidos combatientes provenientes del frente. El simulacro recreó un entorno disputado y saturado de drones para llevar a las unidades al límite y medir su capacidad de adaptación.

En uno de los escenarios, una fuerza aliada avanzó sin incorporar que los drones vuelven todo visible: faltó camuflaje, sobraron exposiciones de campamentos y vehículos, y el resultado, según un testimonio citado, fue demoledor: “todo fue destruido".

Se destaca además el papel de Delta, un sistema ucraniano que integra información en tiempo real y análisis con inteligencia artificial para detectar objetivos y coordinar ataques en minutos, acelerando la “cadena de muertes”.

Con esa lógica, un pequeño equipo ucraniano actuando como adversario habría destruido de forma “simulada” 17 blindados y realizado 30 ataques en medio día, mientras que la saturación de más de 30 drones en un área reducida reforzó la conclusión de que ya no hay dónde esconders.

Para Melchior, la lección no es solo tecnológica: exige cambios en tácticas, coordinación y cultura de intercambio de datos, algo que choca con la tendencia aliada a restringir información, y demanda convertir lo aprendido en doctrina, entrenamiento y políticas, como remarca el general retirado estadounidense y experto en inteligencia militar, David Petraeus.

Estonia, señala, intenta moverse rápido con reformas de formación, doctrina e inversión, pero la advertencia apunta al conjunto: adaptarse o quedar expuestos en el próximo conflicto.

