Locales

Silva sobre inspectores que abandonaron capacitación: “No se va a bajar nadie, no pueden”

Un grupo 30 inspectores de Primaria abandonaron una capacitación de transformación educativa, establecida en el marco de la reforma llevada adelante por el Gobierno, y solicitaron respaldo de los sindicatos, según consignó Telemundo.

Informaron que la capacitación comenzó en setiembre e incluyó siete encuentros virtuales, tras los cuales señalaron que “existe mucha confusión” y “escasa información” porque tanto planes como programas no están prontos.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, afirmó: “No se va a bajar nadie, no pueden, es una obligación formarse para la transformación curricular, es una obligación inherente al cargo de inspector”.

“Según tengo entendido, porque no me ha llegado nada aún, son 30 inspectores de 290 que existen de Primaria en todo el país. Hemos establecido que se tienen que formar y que tienen que orientar, como lo establece su perfil, a los directores de las escuelas públicas. Por lo tanto, no sé de qué se trata. Pero la formación es indispensable para el proceso de reforma educativa”, aseguró el jerarca en rueda de prensa consignada por el medio anteriormente citado.

Y agregó: “Los inspectores tienen la formación necesaria, además de lo que se aborde respecto a los documentos de la transformación curricular, ellos, por su propia formación, es su obligación formarse y generar espacios de trabajo articulado”.

Consultado sobre posibles sanciones a los inspectores, indicó que “se estudiarán”. “Vamos a conversar a ver cuáles son los inconvenientes que tienen, no tengo dudas que un inspector sabe que su obligación es formarse y orientar a los directores de las escuelas. Conversaremos a ver cuál es la situación y atenderemos lo que corresponda, manteniendo la obligación de formarse”, sostuvo.