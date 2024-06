Silva: “Sería lo mejor para el Partido Colorado tener una fórmula el mismo domingo”

Elecciones 2024

El precandidato colorado Robert Silva dijo que “sería lo mejor llegar a una fórmula” presidencial de su partido “la misma noche de las elecciones” internas, “para no dar ventaja a los otros partidos que ya están anunciando”.

“Primero porque arrancamos de atrás, venimos de atrás. Segundo, porque los otros ya están anunciando que van a llegar a la fórmula esa noche. Creo que sería lo mejor para el Partido Colorado tener una fórmula el mismo domingo”, enfatizó Silva en diálogo con Doble Click (FM del Sol).

Consultado por los dichos de su adversario electoral, Andrés Ojeda, que sostuvo que no están dadas las condiciones porque “se han dado muchas derrapadas” dentro del partido, Silva respondió: “Yo no he visto ninguna derrapada. Derrapada para identificarlo así puede ser lo que ha pasado históricamente. Aquí lo que algunos de nosotros hemos sufrido desde hace bastante tiempo, son una serie de ataques, alianzas, de candidatos, que lo involucran a él, para que nosotros perdamos la elección”.

“Lo dijo públicamente un exprecandidato que se bajó”, remarcó, señalando a Gustavo Zubía, que justificó su alianza con Ojeda para evitar que gane Silva y la “centroizquierda” las internas coloradas.

“Hemos recibido algunas consideraciones post fallecimiento de Adrián Peña. Hemos sido identificados como aquellos que hacemos campaña territorial, identificando la misma con el choripán y el acarreo. Se sobreestiman cosas como esta, como los programas de gobierno, que para nosotros son tan importantes. Y nosotros debemos de tener una actitud siempre de diálogo y de unidad. La que efectivamente hemos pregonado desde el 7 de noviembre”, expresó el aspirante a ganar la interna del Partido Colorado.

“El que podría decir eso, [que no están dadas las condiciones para nombrar fórmula] soy yo. Estoy diciendo que, de la noche del domingo, totalmente independientemente de cuál sea el resultado, que hay que bregar efectivamente, no solo en la palabra, por la unidad del Partido”, dijo.

Silva afirmó que por más que está convencido en que él y su plataforma sectorial, Crece, van a ganar las internas, por el apoyo que tiene en todo el país, que “independientemente de cuál sea el resultado”, el Partido Colorado debe “resolver” su fórmula presidencial la noche del domingo 30 de junio.

Al ser consultado sobre si aceptaría a Ojeda de vicepresidente, enfatizó: “Acá es bien importante, si la gente vota, vota. Por eso digo una cosa, acá no hay debate, no hay discusión: el que gana, gana. No tengo duda de que eso sea así, porque la gente va a ir a votar”.

A su vez, concedió a los entrevistadores que el camino más evidente sería que el que gana va como candidato presidencial y el segundo en los comicios, como postulante a vicepresidente.

“Lo que sí, voy a decir una cosa con franqueza, no podemos tropezar de nuevo con la misma piedra. Creo que tiene que haber acuerdo entre los precandidatos también. Es una cosa de dialogar, no es que el primero imponga”, opinó.

Recordó que, en las internas de 2014, el Partido Colorado tuvo “algunas dificultades con la conformación de la fórmula”, que en ese caso fue la integrada por ­Pedro Bordaberry y Germán Coutinho, ambos integrantes de Vamos Uruguay.

Y agregó: “Eso generó diferencias internas, malestares. Creo que el que gana tiene que procurar que eso no vuelva a pasar”.