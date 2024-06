Elecciones 2024

Silva: “No podemos pretender esa justicia social que nos desvela si el país no crece”

El precandidato del Partido Colorado Robert Silva presentó este viernes su plan de gobierno, al que llamó El Uruguay que nos debemos, en homenaje al nombre del último libro del economista Ricardo Pascale, fallecido en enero.

“Somos los únicos que estamos presentando dentro del Partido Colorado un plan de gobierno que comprende todas las áreas y todos los sectores de la vida nacional. Aquí está el humanismo, el republicanismo y la fuerza transformadora que constituimos como proyecto político”, expresó, dedicándole el programa al fallecido senador colorado Adrián Peña.

En el acto de lanzamiento, Silva dijo que Uruguay debe “abrazar la educación, la ciencia y la tecnología”, para seguir el ejemplo de “los países que se han desarrollado”, que “son aquellos que han tenido un fuerte empuje y una fuerte apuesta” en esos campos.

“Han abrazado el conocimiento como herramienta de progreso. ‘La locomotora del progreso’, como José Pedro Varela decía”, dijo el aspirante a ganar la interna colorada el 30 de junio. Como remarcó, para Silva estas áreas son “la palanca del desarrollo y de generación de oportunidades para todos, en particular, para los que más necesitan”.

“Más escuelas de tiempo completo; 80 liceos y UTU de tiempo completo; universidad virtual para la formación y capacitación de los que trabajan y tienen familia, pero también para los que están en el interior. Bachillerato virtual para aquellos 1.400.000 uruguayos que no han terminado el liceo. Les vamos a tender la mano, para que puedan tener mejor trabajo. Más oportunidades para que puedan seguir formándose como se necesita hoy por hoy”, propuso el precandidato.

A su vez, remarcó que se él y su sector, Crece, se para firme “al decirle sí al allanamiento nocturno”, a la “internación compulsiva”, “al combate de las bocas de pasta base y a la contra el narcotráfico”, al tiempo que se le tienda “la mano a aquellos que más necesitan” como son “las madres y las familias” de los adictos a las drogas.

Indicó que apunta a crear “30 centros de rescate a las drogas”, muchos de ellos en “escuelas rurales cerrados por falta de estudiantes”.

“Así como la gran Adela Reta lo hizo en el 87 con los centros CAIF, nosotros creemos en estos 30 centros, por lo menos, de rescate a las drogas, para salvar a los jóvenes y darle una mano a las familias que no tienen recursos para pagar los tratamientos de los mismos”, dijo.

“Por eso decimos que nuestro proyecto de país tiene un fuerte contenido humanista, porque nos importa el desarrollo de cada persona, de cada ser humano. Sabiendo que a partir del desarrollo de cada uno viene el desarrollo colectivo y general de nuestra sociedad. Una sociedad que siempre se ha caracterizado por ser progresista”, enfatizó Silva.

A su vez, agregó: “No podemos pretender tener esa justicia social que nos desvela y que ha sido nuestro buque insignia desde siempre, si el país no crece. Si el país no se incorpora a la sociedad del conocimiento. Si no apuesta a la ciencia y a la tecnología. Por eso nosotros nos comprometemos —así como lo está haciendo el Instituto Pasteur ahora, juntando el mundo académico con la inversión privada, con foco en la producción—, a generar más y mayores oportunidades para aumentar e impactar favorablemente en el sector productivo. Trabajar también por el aumento de la inversión pública por lo menos en un 70% en la ciencia y en la tecnología. Generando 5.000 becas para estudiantes en esos sectores de actividad. Incorporando mayores emprendimientos que puedan continuar creciendo y desarrollándose. Nos parece que nos va la vida en eso”.

Citó su programa y habló de la necesidad tanto de la inserción internacional como de apostar por “la descentralización” y el foco en “el interior olvidado”.

“Me siento como candidato muy orgulloso de lo que estamos presentando, porque habla de las cuatro cosas que tenemos que tener. Articulación, coordinación, planificación y profesionalismo. Somos garantía de eso como proyecto y propuesta política”, proclamó, con su programa en la mano, que está disponible en la página web de su campaña.

Programa de Gobierno Crece ... by Montevideo Portal