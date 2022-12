Política

Silva: “Legisladores del FA le piden a este gobierno que haga lo que ellos no hicieron”

El presidente de Codicen dijo que la oposición solicita que se escuche a las ATD, cuando en gestiones anteriores no se hizo.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habló este jueves en el marco de la presentación de la primera colección de textos de enseñanza en inglés realizada por docentes de la educación pública.

Según el jerarca, estos libros —gratuitos para todos los estudiantes de educación pública— toman “absolutamente la realidad nacional y de todo el país” y “contextualizan el aprendizaje y la enseñanza”.

Asimismo, contó que estarán disponibles en formato papel y digital en todos los liceos y UTU, y que comprenden de primero a sexto de educación media, pero se trabaja para que se aprueben para toda la educación inicial y la educación primaria.

“Quiero decirle a la población que esto es un antes y un después en la enseñanza del inglés en la educación pública de este país”, expresó y agregó: “Tenemos un gran desafío: mejorar los aprendizajes de inglés de nuestros estudiantes, esto es un instrumento fundamental junto a la formación y desarrollo profesional que estamos llevando adelante de nuestros docentes de inglés, junto con estrategias renovadoras utilizando la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de inglés”.

Consultado sobre los cuestionamientos a la transformación educativa desde la oposición, Silva respondió que “algunos legisladores del Frente Amplio le piden a este gobierno que haga lo que ellos no hicieron”.

Y ejemplificó: “Le piden que escuchen a la Asamblea Técnico Docente y que tenga en cuenta lo que dicen; el gobierno anterior no lo hizo”.

“Le piden a este gobierno que no haga una transformación curricular, un nuevo plan que comprenda a todos; el gobierno anterior, los gobiernos anteriores lo hicieron, lo hicieron en la formación docente del año 2008, lo hicieron en Secundaria con el plan 2006, fue para todos los liceos en todo el país, incluso dejaron de aplicar planes en la formación docente que estaban vigentes”, agregó.

Además, indicó que el Gobierno es “consciente” de la “grave” situación por la que atraviesa la educación.

“En particular aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad para tomar decisiones y comenzar un proceso de cambio en planes, programas, en formas de evaluaciones, en acompañamiento, que impacten, que abandonen muchos menos, que no se nos caigan del sistema, que aprendan y que tengan herramientas para ser en la vida lo que tienen que ser y no aumenten los cinturones de pobreza o las bandas que afectan la seguridad de este país”, manifestó.

En este sentido, dijo que la educación, junto con otras políticas sociales, juega un rol preponderante.

En línea con las críticas opositoras, afirmó que “al igual que en pandemia, hoy muchos anuncian el caos, pronostican escenarios catastróficos”, pero que, sin embargo, el tiempo ha sido siempre el gran aliado de este gobierno de la educación, porque “les ha demostrado a todos esos, ya sea actores de los sindicatos, algunos actores de la oposición que pronostican esos escenarios catastróficos, que nada de lo que dicen se ha cumplido”.