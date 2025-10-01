Sillita salvadora: niño de 5 años sobrevivió dos días en auto donde sus padres murieron

Internacionales

Un niño de 5 años sobrevivió durante días junto a los cuerpos de sus padres fallecidos, tras un accidente Carretero en Brasil.

Según informara el periódico local Estadão, el siniestro ocurrió en la mañana del sábado el sábado en el kilómetro 95 de la BR-424, en una zona rural del estado de Pernambuco.

El vehículo en el que viajaba la familia permaneció oculto por la vegetación hasta el lunes, cuando un residente de la zona encontró al niño cerca del coche. El padre, de 31 años, y la madre, de 33, fallecieron en el lugar. El menor viajaba en una silla de auto, permanecía consciente y sin lesiones aparentes.

De acuerdo con el reporte de los técnicos de la Policía Rodoviaria Federal (equivalente a nuestra Policía Caminera), el uso de esa silla fue crucial para que el niño pudiera soportar el impacto del vuelco.

Sobre las 14:00 horas, personal del Departamento de Bomberos llegó al lugar para retirar los cuerpos de los adultos, que habían quedado atrapados entre los restos del auto.

El niño fue trasladado al Hospital Dom Moura, en la localidad de Garanhuns, donde se le realizó una evaluación médica detallada.

En cuanto a la dinámica del siniestro, la principal hipótesis apunta a que el auto habría impactado con un caballo, para derivar luego fuera de la calzada y volcar.