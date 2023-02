Sigue el calor: las máximas alcanzarán los 30 grados durante toda la semana

Locales

Si bien el verano entra lentamente en su recta final, las temperaturas prometen mantenerse como en el punto más alto de la cálida estación.

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (inumet) para el área metropolitana, durante toda la semana las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 30 grados Celsius, con la excepción del sábado 4 de marzo, donde se espera un tope de 29.

La mínima de la semana ya se produjo: fue en las primeras horas del lunes, cuando los termómetros del sur del país marcaron 14 grados.

En cuanto a las lluvias, la tónica de la semana será de escasez o de ausencia lisa y llana. Sin embargo, el pronóstico contempla la posibilidad de tormentas aisladas en las tardes del martes y del miércoles, situación que podría con llevar la ocurrencia de someras precipitaciones.

Por su parte, el recurso meteorológico internacional The Weather Channel prevé una situación similar a la avizorada por la institución uruguaya, aunque no idéntica: coincide en las temperaturas, pero no en la posibilidad de tormentas, fenómeno que solo prevé para el sábado.