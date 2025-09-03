Locales

Sigue: alertas naranja y amarilla por “frente estacionario” con tormentas fuertes y lluvia

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas.

El comunicado detalla que algunas de estas tormentas serían “fuertes”, y por esa razón emitió una alerta de nivel naranja y otra de nivel amarillo.

La entidad destaca que en zonas de tormentas se podrá registrar “intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento muy fuertes”.

El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:

Inumet by Montevideo Portal