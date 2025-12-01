Locales

Siempre paró: hasta cuándo llueve y para qué día de la semana se esperan 30 °C

La semana empezó con el cielo cubierto y chaparrones en varios puntos del territorio, lo que puede continuar en parte de este martes, aunque luego se esperan mejoras y hasta 30 °C de temperaturas máximas esperadas.

Según dijo el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandí, este lunes continuarán los chaparrones hasta las primeras horas de la tarde. Las temperaturas máximas esperadas son de 21 °C.

El martes será un día con nubosidad y puede haber algún chaparrón en la madrugada, “pero después desaparece”, dijo Ramis. En esa jornada, las máximas esperadas son de 22 °C.

En cuanto al miércoles, se espera un día soleado, con máximas de 25 °C.

El experto indicó en radio Sarandí que el jueves también será soleado, y se esperan 29 °C de máxima, mientras que durante el viernes la temperatura podrá alcanzar unos 30 °C.

Ramis también dijo que “por ahora” no están previstas lluvias para el próximo fin de semana.

