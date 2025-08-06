Sexagenario intentó abusar sexualmente de un niño en el parque Roosevelt; fue condenado

Un hombre de 61 años con cuatro antecedentes penales —tres por abuso sexual y uno por violencia privada— fue condenado después de haber intentado abusar sexualmente de un niño de 11 años en el parque Roosevelt, informó la Jefatura de Canelones.
El pasado 20 de abril, el padre del niño se presentó en la comisaría y sostuvo que un hombre había intentado abusar de su hijo. A raíz de eso, la Policía comenzó una investigación y detuvo al hombre.
El sexagenario fue detenido tras un allanamiento en una finca ubicada en Acuña de Figueroa esquina Elías Regules, jurisdicción de Seccional 26 Paso Carrasco, por un delito de abuso sexual.
El hombre deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de penitenciaría.
