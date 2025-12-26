Serra anunció la primera ola de calor del verano: cuándo será y qué temperaturas alcanzará

Locales

El meteorólogo José Serra adelantó a Montevideo Portal cuándo se dará la primera ola de calor de este verano y cómo estará el tiempo durante este Año Nuevo. El experto sostuvo que “de ahora en más” las jornadas serán “cálidas y estables en todo el país”, aunque no descarta lluvias y tormentas con mejoras temporarias.

Serra sostuvo que la primera ola de calor del verano se dará desde este lunes 29 de diciembre hasta el miércoles 31, días en los que habrá temperaturas “muy altas, de verano”, que alcanzarán los 33 °C. Los días permanecerán “estables”, al menos, hasta el próximo 2 de enero.

De todos modos, el meteorólogo recordó la “situación crítica” que atraviesa el sur del río Negro, donde predomina la sequía que afecta las zonas rurales y aumenta los riesgos de incendios forestales.

Por otro lado, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó a Informativo Sarandí cómo será el pronóstico del tiempo para los últimos días del año, en los que predominarán condiciones estables y temperaturas acordes a la época, con escasa probabilidad de precipitaciones generalizadas.

Según explicó el experto, las lluvias serían más probables “de Canelones para arriba”, mientras que en el sur la chance es menor. “Podría haber algo en el sur, pero estos días ha amenazado y no ha venido nada”, reconoció el meteorólogo.

En cuanto a las temperaturas, Ramis indicó que hasta el sábado se registrarán máximas de hasta 31 °C, mientras que luego se mantendrán valores elevados.

El meteorólogo prevé que el viernes estará soleado, con una mínima de 19 °C y una máxima de 31 °C, mientras que el sábado tendrá cielo nuboso, con una mínima de 22 °C y una máxima que volverá a alcanzar los 31 °C.

Para el domingo, se espera abundante nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y los 28 °C. El lunes estará soleado, con una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C, al igual que el martes, jornada en la que la mínima será de 22 °C y la máxima de 28 °C.

El miércoles 31 de diciembre, las temperaturas volverán a alcanzar los 31 °C, con una mínima de 22 °C, mientras que el jueves se prevé un leve descenso, con una mínima de 21 °C y una máxima de 26 °C, manteniéndose el tiempo soleado.

Ramis agregó que el sábado, al igual que el jueves, pasará un frente frío, aunque aclaró que se tratará de un fenómeno leve, con un descenso moderado de la temperatura y sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.