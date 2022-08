Seregnistas recuerdan a Lacalle Pou reformas previsionales que no votó en gobiernos del FA

Política

La agrupación de sectores del Frente Amplio Convocatoria Seregnista Progresistas difundió una carta abierta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que le recordó al mandatario las reformas en la seguridad social que se realizaron durante los 15 años de gobierno frenteamplista.

En primer término, la agrupación celebró “la actitud” del presidente de compartir con el Frente Amplio el anteproyecto de ley para la reforma de la seguridad social, gesto que calificaron de “republicano”.

“En segundo lugar, reafirmamos que es necesaria una reforma que dé garantías de sustentabilidad tanto financiera como social. Un régimen que no tenga una trayectoria financieramente sustentable no es un buen régimen. Un régimen que no contemple las necesidades sociales con equidad tampoco es un buen régimen. Una reforma es necesaria, pero no cualquier reforma”, se agrega en el documento al que accedió Montevideo Portal, que además apunta que la “órbita parlamentaria es la adecuada” para analizar la iniciativa vinculada a la seguridad social.

Posteriormente, el sector político que incluye a figuras como el senador Danilo Astori y Mario Bergara sostuvo que la gestualidad del presidente “se vio opacada por sus declaraciones referidas a que nada se hizo en los gobiernos del Frente Amplio con relación a la seguridad social”.

En esta línea, recordó la aprobación de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales en 2008 que pretendió reducir el déficit de esa caja.

“Hubiéramos imaginado que usted y su partido la hubieran votado. Sin embargo, no la votaron”, señala el comunicado en referencia a Lacalle Pou.

Convocatoria Seregnista también recordó que en 2008 se aprobaron la reforma de la Caja Bancaria y la “ley que flexibilizó condiciones de acceso a la pasividad, favoreciendo a decenas de miles de trabajadores a quienes le faltaban algunos pocos años de aportación al sistema”.

“Esto fue necesario porque en el pasado, pululaba la evasión y la informalidad ante la pasividad de los gobiernos de turno, incluido el de su partido. La informalidad en la década del 1990 superaba el 40%. Se argumenta que esta ley es responsable del aumento del déficit. Hubiéramos imaginado que usted y su partido no la hubieran votado. Sin embargo, sí la votaron”, señala el comunicado sobre la ley de flexibilización.

La Convocatoria Seregnista también mencionó la opción del régimen para los llamados cincuentones (2017), que la “necesidad de hacerla tiene su origen en los problemas de diseño de la reforma del año 1996, que desconocía derechos y aportes realizados por los trabajadores de esa franja etaria en los años previos a la reforma”.

“También en ese marco se fijan topes máximos para las comisiones de las AFAP. En 2019, se aprobó una reforma en el Servicio de Retiros y Pensiones Militares, que involucraba un impuesto a las pasividades más altas, del mismo tenor que ya se había establecido en la Caja Bancaria. Se procuraba racionalizar el sistema y reducir su déficit. Hubiéramos imaginado que usted y su partido la hubieran votado. Sin embargo, no la votaron. Y el impuesto no fue aprobado porque (junto a un diputado del Frente Amplio que hoy reviste en las filas de su colectividad política) ni usted ni su partido lo votaron”, apunta el comunicado.

Y finaliza: “El Frente Amplio también impulsó la formalización y los derechos para trabajadoras domésticos, rurales y artistas, como pasos que, aunque insuficientes, eran de nítida justicia para esos colectivos. Señor presidente, abordaremos con responsabilidad el desafío de procurar la mejor reforma posible del sistema de seguridad social, que garantice la sustentabilidad financiera y social con sentido de equidad y derechos, porque se lo debemos a nuestro pueblo. Y seremos implacables en la defensa de sus intereses. El camino es un diálogo abierto y plural de todos los partidos y las organizaciones sociales”.

