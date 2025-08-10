Locales

Septuagenario fue embestido por carro con caballo en Canelones: sufrió heridas graves

Montevideo Portal

Un hombre de 77 años fue embestido por un carro con un caballo en Santa Lucía, Canelones, informaron fuentes de la Jefatura a Montevideo Portal.

Según explicaron, la causa del siniestro ocurrido en la calle Mateo Legnani todavía no fue esclarecida. De todas maneras, tras el hecho, el septuagenario no recibió asistencia de las personas que viajaban en el vehículo de tracción a sangre.

Personal de un centro asistencial local le diagnosticó fracturas múltiples costales y un hemoneumotórax.

Personal de la Seccional 2 de Santa Lucía investiga el hecho, con el fin de obtener detalles del accidente. El caso está a cargo de la fiscal de 1.º Turno, Dra. Penza.





