Septuagenario fue embestido por carro con caballo en Canelones: sufrió heridas graves

Montevideo Portal
Un hombre de 77 años fue embestido por un carro con un caballo en Santa Lucía, Canelones, informaron fuentes de la Jefatura a Montevideo Portal.
Según explicaron, la causa del siniestro ocurrido en la calle Mateo Legnani todavía no fue esclarecida. De todas maneras, tras el hecho, el septuagenario no recibió asistencia de las personas que viajaban en el vehículo de tracción a sangre.
Personal de un centro asistencial local le diagnosticó fracturas múltiples costales y un hemoneumotórax.
Personal de la Seccional 2 de Santa Lucía investiga el hecho, con el fin de obtener detalles del accidente. El caso está a cargo de la fiscal de 1.º Turno, Dra. Penza.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]