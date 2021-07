Sendic: “No al bloqueo a Cuba, respeto a su soberanía, rechazo a planes intervencionistas”

Política

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic se pronunció en sus redes sociales este martes sobre la situación política y social que está viviendo Cuba en los últimos días. El exjerarca de gobierno pidió, entre otras cosas, el "no bloqueo" a la isla del Caribe.

"No al bloqueo a Cuba, respeto a su soberanía, rechazo a los planes intervencionistas. ¡Cuba se respeta!", escribió Sendic en su cuenta de Twitter. El dirigente frenteamplista no es un usuario activo en Twitter y su última aparición pública fue en una entrevista en Radio Sarandí, donde criticó la auditoría de UTE por la gestión en Gas Sayago.

No al bloqueo a Cuba, respeto a su soberanía, rechazo a los planes intervencionistas. Cuba se respeta! — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) July 13, 2021

Más declaraciones por Cuba

Las palabras del exvicepresidente no fue el único que se manifestó por la situación en la isla. La central sindical PIT-CNT emitió un comunicado donde expresa su "solidaridad con el pueblo cubano".

El texto no se pronuncia ante el nuevo fenómeno antes señalado, sino que manifiesta solidaridad "ante el aumento de las medidas contra la isla por parte de EE.UU.". El mensaje hace un breve racconto histórico y recuerda que "desde 1959 se viene aplicando un bloqueo económico, dispuesto por EE. UU a Cuba, lo que ha llevado a la isla a sobrevivir por más de 60 años, sin dejar de lado su profunda visión revolucionaria, cuidando la salud, alimentación y educación de su pueblo".

El cerco comercial de Cuba "hace años cuenta solo con el voto positivo de EE.UU e Israel en la ONU, teniendo el voto negativo de los demás países fuera cual fuere su signo político. Porque esto se trata de un aspecto humano", detalla el envío.

"Ante esta nueva derrota hace unos días en las Naciones Unidas, el presidente de EE.UU., Joe Biden, resolvió recrudecer las medidas contra el pueblo cubano, atentando incluso con la compra de combustible y los componentes necesarios para que el sistema eléctrico pueda hacer frente ante la alta demanda que tienen", describe.

Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) expresó en un comunicado "su solidaridad con el hermano pueblo de Cuba", que "enfrenta nuevos intentos desestabilizadores promovidos por el imperialismo norteamericano justo cuando Cuba demuestra -a pesar del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de más 60 años de los Estados Unidos - la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, lo que la sitúa entre los primeros lugares del mundo en la vacunación de su pueblo y ya compartiendo su vacuna con otros pueblos del mundo".

Para los comunistas uruguayos, "el gobierno de Donald Trump no solo incrementó el bloqueo a Cuba, sino que aprovechó la pandemia para imponer más de 200 nuevas medidas, lo que constituye un delito de lesa humanidad. El gobierno demócrata de Joseph Biden, no solo no ha suprimido una sola de estas medidas, sino que alienta y financia 'estallidos sociales' con el objetivo de rendir por asfixia económica al pueblo cubano".

