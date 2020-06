Senadores trataron cuplé de Rivera y enviaron expresiones a Fiscalía, Ursec y la INDDHH

Política

Tabaré Viera señaló que se trata de "un antes y después en el llamado humor político" y que "el genocidio" al que se refirieron "no será admitido".

Esta mañana, en la media hora previa a la sesión del Senado, tres legisladores se refirieron al cuplé de Rivera del programa La mesa de los galanes: la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, el senador colorado (y riverense) Tabaré Viera y el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.

"Hace menos de 48 horas escribí en mi Facebook a todo quien quisiera conocer sobre el controversial caso del programa La mesa de los galanes. Solo escuchen el audio al final: claramente confunden humor con grosería e intento de humillación. Es un acto de xenofobia y ofensa como nunca había visto en el país. Ofensa a un humilde pueblo que por su ubicación geográfica está sufriendo un foco importante en la pandemia. Saquen sus conclusiones", dijo.

"Aunque Del Sola cursó recibo de la crítica masiva y eliminó de la página el audio, el rechazo generado marcó un antes y después en el llamado humor político, en tanto que no solo reconocieron el agravio provocado sino que declararon en lo previo estar a sabiendas que así sería y lo dijeron igual", afirmó Viera.

"Con el diario del lunes, con las críticas, los integrantes del programa piden disculpas y dicen que la posición de (el personaje) Campiglia es la de alguien aberrante y fascista, lo opuesto a lo que piensan y son. Aquí sobreviene el tema de fondo, la construcción del relato: Uruguay tiene experiencias en relatos a base de verdades a medias. Se trata de falsos mitos levantados para cercenar la verdad. Sostener que Rivera debe ser parte de Brasil, que somos monos o promedialmente retardados, en alusión peyorativa, o que el departamento porta el nombre del mal llamado genocida, quien en realidad fue el padre de la patria por excelencia, constituye el desacierto de un discurso construido a partir de una mentira", agrego.

Viera, que recordó que el departamento es nombrado en honor a Bernabé y no Fructuoso, dijo que el genocidio "no será admitido sin que levantemos nuestra voz los defensores de una tradición que se vincula con la idiosincrasia de la Banda Oriental y el Uruguay como lo concebimos". Agregó que eso "hizo que el resto de la humorada fuera más un agravio que una grosería culturosa".

"Podemos observar que ni en el Carnaval es admisible un cuplé como el representado y que tanto cuestionamos, porque las letras de la murga deben ajustarse a un razonable criterio de presentación de los temas. Si no pasan su revisión de un jurado jamás podrán ser dichos en las tablas de un escenario. No necesitó de un jurado sino que fue dicho, consentido, festejado y defendido a sabiendas de que iba a ser agresivo", puntualizó.

Para Viera, "el honor es algo propio, individual no de quien agrede sino de quien es agredido". "Por eso tomamos la palabra de Del Sol, escuchamos a los agresores, pero decimos en aras de la cultura que esto que pasó no puede pasar inadvertido y debe sin cortapisas ser el cimiento para un verdadero relato de cómo proceden quienes sin título habilitante toman un micrófono para decir verdades que ocultan en un personaje de ficción, que lejos de estar en las antípodas de su pensamiento constituyen la base de un ideario de mentiras ante el que no debemos callar", dijo.

Luego, al entender que hay expresiones agraviantes y de odio que pueden ser tipificadas penalmente, solicitó que sus palabras sean pasadas a la Fiscalía de la Nación. "Como considero que la dirección es responsable de los programas, solicito que se envíen a la Ursec, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la Institución de Derechos Humanos y la intendencia de Rivera", concluyó.

Otras voces



La senadora nacionalista Gloria Rodríguez se había referido al caso minutos antes. "Vamos a hacer referencia al humor basado en la discriminación y la intolerancia", dijo.

"Me referiré a los últimos hechos que han trascendido en medios de radio y redes sociales sobre la discriminación bajo el manto del humor, la discriminación hacia los ciudadanos de Rivera. A partir de que tomé conocimiento de esta situación y dada la temática que abarcaba obtuve la grabación del programa en cuestión a efectos de formar opinión al respecto", consideró.

"Se trata de un espacio de supuesto humor en el que se mezclan la ironía, reverencia y mordacidad como elementos comunes de los protagonistas, pero ingresa en una zona de particular agresividad, ofensa e irrespetuosidad a los riverenses, que a mi entender, es un agravio injustificado en todos sus términos. Se invoca a la discapacidad, la sexualidad y la condición de africanos como estado de inferioridad, a punto de hacerlos sentir que no deberían ser compatriotas, invisibilizando la diversidad étnica de nuestro país", continuó la senadora.

"El humor no puede estar fundamentado en la discriminación. Deja de ser humor cuando a mí lo que me divierte al otro lo puede lastimar, y muchas veces, cuando hay dinero de por medio los valores y principios se confunden", remarcó.