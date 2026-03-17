Política

Senadores blancos no votaron venia para ascender a inspector de barcos de Cardama

Montevideo Portal

En la tarde de este martes, el Partido Nacional (PN) no votó en la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores la venia de Ismael González, militar que inspeccionó los barcos del astillero Cardama.

El Ejecutivo pretende que el inspector ascienda a contralmirante. El trámite parlamentario se aprobó porque requiere mayoría absoluta, algo que el Frente Amplio posee en la Cámara de Senadores, pero no en la comisión.

El nacionalista Sergio Botana decidió no acompañar porque quiere, junto con su partido, saber más sobre las sanciones de Ismael González.

Además, este martes votaron las venias de César Ricciardi, Frederick Fontanot y Rodrigo Marqués, las cuales contaron con los votos del Partido Nacional.

“El Partido Nacional, habiendo considerado lo que vio y confirmando lo que surge de los antecedentes que nos han enviado, está en condiciones de votar afirmativamente las venias de los capitanes de navío Fontanot, Ricciardi y Marqués, pero no votará la venia del señor González López”, dijo Botana, según la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

Finalmente, la venia se votó de manera afirmativa, con 4 votos a favor sobre 7.

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