Senadores blancos dispuestos a votar ley de primera infancia, pero propondrán cambios

La bancada de senadores del Partido Nacional anunció que se apresta a votar este martes el proyecto de ley sobre primera infancia, impulsado por la senadora frenteamplista Cristina Lustemberg, pero con “algunas modificaciones”.

Ante la presentación por parte del Frente Amplio como “grave y urgente”, este proyecto será votado este martes.

En este contexto, la legisladora blanca Graciela Bianchi se refirió al tema y afirmó “en principio” el Partido Nacional “no tendría problema” en acompañar al Frente Amplio en la iniciativa, pero que su partido no admitirá el uso electoral de la iniciativa.

“Lo que no vamos a permitir es que se use electoralmente. Porque a nosotros [por el gobierno] se nos acusa de forma permanente y sistemática de que somos los responsables del aumento de la pobreza infantil y eso no es cierto”, apuntó la senadora en rueda de prensa este lunes.

Además, habló de que las modificaciones serían sobre “aspectos técnicos que son más fáciles de arreglar de lo que es conceptual”.

En este sentido, apuntó a un informe de la oficina jurídica del Senado que “habla de una inconstitucionalidad” de cierta parte del proyecto de texto legal.

Además, según dijo Bianchi, al PN le interesaba “analizar la interpretación de la derogación de un consejo encargado de la administración de los fondos y la coordinación”.

“Conceptualmente [en el Partido Nacional] no tenemos problema. Para nosotros la infancia es uno de los problemas más serios. Estamos poniendo US$ 50 millones todos los años. Es decir, está poniendo el contribuyente US$ 50 millones todos los años”, consideró.

Finalmente enfatizó: “Si este proyecto tiende a coordinar mejor y que, en definitiva, llegue a los destinatarios ese dinero u otros que se gastan otros organismos, obviamente que no vamos a tener problema”.

