Senadora Della Ventura denunció a usuario de redes por acusarla de no terminar el liceo

Judiciales

Montevideo Portal

Amanda Della Ventura denunció por difamación a una cuenta de X (antes Twitter) que la acusó de no haber terminado el liceo, según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal la senadora del Frente Amplio (FA).

“Allá por mediados de mayo compañeros me pasaron la información y me pasaron capturas de pantalla (porque no tengo ni Facebook, ni Instagram ni otros medios de este tipo) y ahí supe que estaban escribiendo, desde esa página llamada El Informante, cosas con mi foto diciendo ‘Una frenteamplista más con título trucho’ y en las notas que escribía también, que había hecho menos de la mitad del liceo, que no era maestra…”, contó Della Ventura a Montevideo Portal.

De esta manera, señaló que radicó la denuncia ante la unidad de Cibercrimen de la Jefatura de Policía de Montevideo “unos días después”, el 27 de mayo.

Consultada respecto a si ha tenido novedades en este último mes, la legisladora dijo que no y que ella tampoco ha llamado. “Con todo lo de las elecciones [internas] y eso, la semana que viene quizás llame para ver si ya pasó a Fiscalía y dónde es que está”, manifestó.

“Me pareció que ameritaba que hiciera la denuncia por difamación, porque sino es como dejar pasar algo que es una mentira y que no está bien […] Es una forma de penar que se pueda estar diciendo cualquier cosa por cualquier medio. Por lo pronto mi idea cuando hago la denuncia es para que no se repita este tipo de acciones por parte de esta misma persona, detrás de este nombre”, aseveró Della Ventura.

