Senador paraguayo denunció a diputado de su partido por pedir fondos para liberar a Marset

Un senador paraguayo, del oficialista Partido Colorado (conocido también como la Asociación Nacional Republicana o ANR-PC) amplió su denuncia presentada ante la Fiscalía de su país contra un diputado de su mismo partido por lo vínculos de ese legislador con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que está prófugo de la justicia y es investigado en el marco de la operación A Ultranza Py.

Según informó el diario paraguayo ABC, el senador Derlis Osorio se presentó ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público para ampliar su preexistente denuncia contra su el diputado colorado cartista Enrico Galeano.

Osorio dijo que Ezequiel Ramírez Barreto, presidente del Club Deportivo Capiatá y político de la ANR-PC fue a su domicilio para plantear "la necesidad de conseguirle un préstamo al diputado Enrico Galeano, porque el mismo debía enviarle esa suma de dinero a un jugador del deportivo Capiatá, el uruguayo Marset".

“En ese momento me pidió hacer las gestiones, porque Ezequiel Ramírez quería lograr que el diputado Enrico Galeano salga de su movimiento y pase al movimiento nuestro para ser candidato gobernador de Central (uno de los 17 departamentos de Paraguay)”, expresó.

“Él (Ramírez) pensaba que consiguiéndole ese préstamo podía darse ese pase de un movimiento a otro”, dijo el diputado. A su vez, recordó que Galeano habría pedido la misma suma, 500.000 dólares, a Jazmín Naváez, diputada de ANR-PC, planteando incluso la posibilidad de que el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, le preste el dinero, según se plantea en la denuncia de Osorio.

El senador paraguayo dijo que esta maniobra se dio a finales de 2021, previo a que se diera a conocer el operativo A Ultranza Py, por lo que sostiene que él desconocía que Marset, por entonces conocido como futbolista, era investigado.

Osorio dijo que Ramírez le dijo que se necesitaba ese dinero para liberar a Marset, que había sido detenido en Dubái. El legislador dijo que comprendió lo que estaba detrás cuando se supo sobre el operativo.

El legislador colorado dijo que sabe que Ramírez niega los hechos, pero que no le sorprende y que el presidente del Capiatá sabía que él no disponía de esa cantidad de dinero cuando se lo pidió, por lo que la solicitud tenía como objetivo que hiciera las gestiones ante las autoridades de su partido, en particular, el vicepresidente Hugo Velázquez.

En la ampliación de su denuncia, Osorio dijo que le comunicó esto al número dos del gobierno paraguayo y que éste le dijo que era imposible de hacer esa gestión.