Senador del MPP y miembro del MLN dijo que comunicado sobre Venezuela fue “inoportuno”

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) Daniel Caggiani aseguró que el comunicado que emitió este último sobre las elecciones en Venezuela fue “Inoportuno”.

“Ese documento lo conocí cuando se publicó, y la verdad que es bastante inoportuno”, reconoció el legislador frenteamplista en conversación con Fácil desviarse (DelSol FM).

En el comunicado, el movimiento saludó “al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social”.

“Si bien por lo menos ahí ni siquiera dice que reconoce al gobierno de Venezuela, a mí por el momento y la situación no me representa para nada. A mí me representa el comunicado del Frente Amplio”, afirmó Caggiani este miércoles y añadió: “Del ejecutivo del MPP, ni teníamos conocimiento ni nos representa”.

El expresidente de la República José Mujica también se desmarcó del comunicado del MLN y también sostuvo que no lo “representa”.

