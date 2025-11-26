Política

Senador del FA pidió uso de cadena nacional a Ejecutivo, que aún no la concedió

Montevideo Portal

El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, solicitó al Poder Ejecutivo la realización de una cadena nacional para el próximo miércoles 3 de diciembre, en conmemoración del Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, que se conmemora en esa fecha.

“Es una buena instancia para poner de manifiesto las desigualdades sobre la población étnico-racial”, manifestó el legislador en diálogo con Montevideo Portal.

Al respecto, enfatizó en que la población afrouruguaya “viene haciendo un esfuerzo importante” en transmitir “cuáles son las situaciones de racismo” presentes en el país. En esta línea, subrayó la necesidad de que “existan políticas claras para atender un sector que viene golpeado de hace muchísimo tiempo”.

Esta cadena nacional estaría conducida por los referentes de la comunidad y los activistas afro, detalló Carballo.

Sin embargo, a pesar de haber solicitado hacer uso de esta herramienta hace “algunas semanas”, la Presidencia de la República aún no autorizó su uso. “Seguro la deben estar analizando”, opinó el senador frenteamplista.

“Parto de la base de que están todas las condiciones para que nos den esa cadena nacional. Si después tuviésemos otra respuesta, se valorará en ese momento y habrá que ver cuáles son los fundamentos que tenga el presidente para negarle a la población afrodescendiente, o al menos a algunos integrantes o algunos representantes, una cadena”, consideró, y concluyó que espera que la respuesta al pedido “sea positiva”.

Montevideo Portal intentó contactarse con Presidencia de la República para consultar por qué aún no se le otorgó el uso de la cadena nacional a Carballo, y si efectivamente se la iban a dar, pero no tuvo respuesta.

Montevideo Portal