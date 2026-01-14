Política

Senador del FA anunció avances para designar fiscal de Corte y Bianchi le retrucó

Montevideo Portal

El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Borbonet se refirió a las negociaciones que mantiene el oficialismo con la oposición para designar al fiscal de Corte, y la legisladora del Partido Nacional Graciela Bianchi salió al cruce.

En el marco de la búsqueda para designar a quien remplace a Mónica Ferrero como titular del Ministerio Público, el senador frenteamplista dijo en una entrevista con el programa 5 sentidos de Canal 5 que el objetivo de la fuerza política es que la situación se destrabe a lo largo de este año.

“Es un tema que nos preocupa, nos ocupa y es uno de los temas en que vamos a llegar a un consenso”, afirmó.

Además, explicó que las negociaciones con la oposición para designar a un fiscal de Corte han avanzado.

Ante esto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró a Montevideo Portal que “no se está negociando nada por el fiscal de Corte. “Esos son bulos que larga el Frente Amplio, porque lo que quiere es cambiar”.

Agregó que el Partido Nacional “no toca a Mónica Ferrero” y detalló que el Partido Colorado tiene una postura similar.

“Ni siquiera vamos a ir a negociación”, detalló. “Todo lo que sale son especulaciones. Hace mucho tiempo que el Frente Amplio hace especulaciones. No vamos a negociar ningún nombre”, reafirmó.

La legisladora recordó un intercambio que mantuvo con Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, cuando negociaban nombres para sustituir al fiscal de Corte Juan Gómez, y el jerarca le respondió: “Graciela, no nos traigas más nombres. Nosotros a Gómez no lo vamos a sacar”.

Bianchi, ante la discusión sobre si mantener a Ferrero o buscar un nuevo titular para el Ministerio Público, aseguró: “Ahora nosotros le decimos al Frente Amplio que no sigan molestando, porque no vamos a sacar a Mónica Ferrero”.

