Senador de EE.UU. recordó que impeachment de Trump fue sobre retención de armas a Ucrania

El senador democrata por Hawai Brian Schatz publicó un twit en el que recordaba las razones detrás del primer impeachment emprendido contra el expresidente Donald Trump y sus vínculos con Ucrania.

"Todavía no estoy convencido de que la gente recuerde que el primer juicio político fue sobre Trump reteniendo javelins (misiles) y otras armas del presidente (Volodímir) Zelenski a menos que hiciera una investigación falsa sobre el hijo del presidente Biden, y que todos los republicanos, excepto Mitt (Romney), votaron para exonerar a Trump", escribió el congresista.

"Mi instinto es que para mucha gente común era solo un lugar lejano y un montón de nombres desconocidos y el crimen parecía una especie de tecnicismo. Resulta que se trataba del mundo libre", añadió.

My instinct is that for lots of regular people it was just a faraway place and a bunch of unfamiliar names and crime seemed like some sort of technicality. Turns out it was about the free world.