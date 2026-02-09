Senador blanco presentó proyecto para regularizar rifas que costean viajes estudiantiles

Política

El senador del Partido Nacional Carlos Camy presentó un proyecto de ley para regularizar el régimen de rifas y sorteos destinados a financiar viajes estudiantiles, ya sean recreativos o de egresados.

“Se trata de una adecuación técnica y razonable, orientada a alinear la norma con la realidad social,, reforzando el control del Estado y la protección de las familias”, escribió el senador en su cuenta de X.

Según el documento, las rifas organizadas por estudiantes para costear viajes a destinos como Bariloche (Argentina), Florianópolis (Brasil) o los parques de diversiones de Orlando (Estados Unidos), actualmente quedan por fuera del marco del decreto de la Ley N° 14.841, vigente desde 1978, que regula la recaudación de fondos para hospitales, centros docentes oficiales o viajes de estudio “oficialmente reconocidos”.

“Esto no impide que estos viajes se realicen, sino que los empuja fuera del marco normativo, sin control estatal, sin trazabilidad de los fondos y sin protección jurídica adecuada para las familias y los propios estudiantes”, señala el documento.

En ese sentido, la propuesta de Camy busca modificar el artículo 2° de la ley, incorporando un inciso que que permita y regule expresamente “la realización de juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y actos similares destinados exclusivamente al financiamiento” de esta clase de viajes.

Entre las condiciones que plantea el proyecto, se incluye que los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a reducir el costo del viaje, que no exista finalidad de lucro para los organizadores, y que estos garanticen la trazabilidad de los fondos obtenidos, protegiendo los intereses de los menores de edad.

Además, por cada rifa realizada, los organizadores deberán aportar un monto para financiar actividades de turismo educativo organizadas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y para apoyar la fiscalización estatal de estos eventos.

