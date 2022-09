Política

Senador blanco no escucha a expertos en tabaco porque tiene “otras cosas más importantes”

“¿Vos pensás que me sobra el tiempo como para entrar en la discusión de la cajilla blanda o cajilla dura?”, preguntó Sebastián da Silva.

No se los fuma

El senador Sebastián da Silva se refirió este miércoles a la flexibilización que decretó el gobierno para comercializar cigarrillos, una medida que pretende combatir el contrabando en el país. En primer lugar, el legislador del Partido Nacional opinó que es un “debate cortito” porque “no cambia nada” el hecho de modificar la cajilla, y criticó que se esté discutiendo hace “10 días” del tema.

En diálogo con Doble click de radio FM Del Sol, el nacionalista reconoció que los “cigarrillos de bagayo” entran “a diestra y siniestra” y que son comercializados en las ferias grandes de la capital, “en las narices de los inspectores de la Intendencia de Montevideo”.

“Si hay algo que le reconozco al gobierno de Tabaré Vázquez, siendo un fumador, es la política antitabaco. A partir de ahí, como fumador, no fumo ni más ni menos por el cambio de las cajillas”, indicó.

Preguntado sobre si el punto central del tema está en el precio del cigarro, Da Silva respondió: “¿A vos te parece que va a bajar el pucho? No”, se respondió. La periodista repreguntó que, al no modificarse el precio del cigarro, quien fuma por contrabando porque es más barato lo seguirá haciendo.

“Lo que pasa es que acá estamos con una dicotomía absurda. ¿Hay un problema de contrabando de cigarrillos? Sí. Ese es un tema que va por un lado. Yo estoy de acuerdo con que hay que combatir el ingreso de cigarrillos. Lo otro es una medida que trata contrarrestar el problema, yo no soy especialista, pero la cajilla dura o blanda excede mi conocimiento. Si por algo lo piden es por alguna circunstancia”, indicó.

Consultado, entonces, por qué no escucha a los especialista en este tema, Da Silva indicó que “tiene otras cosas más importantes que hacer”: “¿Vos pensás que me sobra el tiempo como para entrar en la discusión de la cajilla blanda o cajilla dura? Yo lo que creo es que atrás de la cadena de la industria tabacalera tiene casi que mil familias atrás y que prefiero favorecer a esas familias y no a los contrabandistas”, aseguró.

“Me parece que hay que dejar que la realidad transite. No creo, porque no me pasó como fumador, que haya fumado un poco más o un poco menos porque hayan puesto la cajilla dura”, concluyó.