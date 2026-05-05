Senado homenajeará a Óscar Tabárez por “proceso de selecciones”: qué condición puso el DT
La instancia será el próximo 9 de junio. Daniel Caggiani explicó que buscan reconocer un “trabajo muy importante para los uruguayos”.
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05.05.2026 15:14
Montevideo Portal
El Senado acordó este martes realizar el próximo 9 de junio un homenaje al exentrenador de la Selección Uruguaya Óscar Washington Tabárez.
El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani aseguró en rueda de prensa que la instancia se hará para reconocer “el proceso de las selecciones tanto mayor como juveniles”.
El legislador valoró la instancia, ya que el Maestro Tabárez realizó, a lo largo de sus 15 años en la selección, un “trabajo muy importante para los uruguayos”. “Es algo muy necesario también para el Uruguay”, agregó.
Según detalló, la labor de Tabárez “marcó a todos” y “significó mucho”. Además, reconoció que la iniciativa busca homenajear “la épica que tenía el proceso [de la selección] y también las enseñanzas del Maestro, no solamente adentro de la cancha, sino también afuera”.
Por otro lado, Caggiani explicó que el exentrenador pidió que el homenaje se realizara si los tres partidos políticos que conforman la Cámara de Senadores estaban de acuerdo, algo que terminó sucediendo.
“Por un tema reglamentario, quien va a hacer uso de la palabra voy a ser yo al principio, pero, en realidad, van a hablar todos los partidos políticos. De hecho, ya hablamos también con algunos senadores que también lo conocen personalmente. La idea es que sea una fiesta”, dijo el frenteamplista.
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