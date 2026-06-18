Senado aprobó proyecto de cancelación de deudas con el BPS: quiénes aplican

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La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que crea un nuevo régimen especial para que empresas y contribuyentes puedan regularizar deudas con el Banco de Previsión Social (BPS) mediante facilidades de pago y condiciones más flexibles.

La iniciativa busca atender la situación de miles de empresas que mantienen adeudos con el organismo previsional, con un foco especial en las micro y pequeñas empresas.

Según la exposición de motivos del proyecto, actualmente existen unas 37.000 empresas morosas ante el BPS, de las cuales alrededor de 4.000 continúan en actividad. El gobierno sostiene que muchas de ellas enfrentan dificultades financieras que les impiden regularizar su situación y acceder a beneficios vinculados a la seguridad social.

¿Qué deudas podrán financiarse?

El proyecto habilita al BPS a otorgar facilidades de pago para obligaciones generadas hasta la fecha de promulgación de la ley.

En el caso de los aportes personales de trabajadores dependientes, las deudas podrán financiarse hasta en 36 cuotas mensuales por el monto original, sin multas ni recargos.

Por su parte, los aportes patronales y las obligaciones correspondientes a trabajadores no dependientes podrán financiarse hasta en 72 cuotas mensuales, con una tasa de interés anual del 2%.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las multas y recargos tradicionales serán sustituidos por un cálculo basado en la rentabilidad máxima que habrían generado esos aportes si hubieran sido oportunamente depositados en una AFAP.

Beneficios especiales

La iniciativa prevé condiciones más favorables para las micro y pequeñas empresas.

Por un lado, podrán acceder a los convenios sin necesidad de tener al día los pagos corrientes de los tres meses previos, un requisito que sí se exigirá al resto de las empresas.

Además, las micro y pequeñas empresas que continúen en actividad podrán solicitar un período de gracia de hasta seis meses antes de comenzar a pagar las cuotas del convenio.

Según el Poder Ejecutivo, estas medidas buscan evitar que la regularización de las deudas afecte la operativa de empresas que ya atraviesan dificultades económicas.

Qué pasa si no se cumplen los pagos

El texto establece que los convenios caducarán cuando exista un atraso superior a dos meses desde el vencimiento de la primera cuota impaga. En esos casos, el contribuyente deberá afrontar nuevamente el saldo original de la deuda junto con los recargos correspondientes.

Asimismo, mientras los convenios se mantengan vigentes y las cuotas se paguen regularmente, podrán suspenderse las acciones judiciales iniciadas por el BPS para cobrar los adeudos.

Los objetivos del gobierno

El Poder Ejecutivo argumenta que la medida apunta a facilitar la regularización de empresas activas, promover la reactivación económica y reducir la cartera de morosos del BPS. También sostiene que permitirá proteger derechos de trabajadores y empresarios vinculados a la seguridad social y a los aportes previsionales.

Tras su aprobación en el Senado, con 85 votos en 87, el proyecto continuará su trámite parlamentario en la Cámara de Diputados.