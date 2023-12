Senado aprobó perdón de deuda a créditos hipotecarios en UR con cambios a último momento

Economía

La Cámara de Diputados aprobó este martes a la noche el proyecto de ley para dar una solución a los deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Según consignó La Diaria, la iniciativa, que ya había sido aprobada en el Senado, tuvo varios cambios en Diputados, por lo que volvió a ser tratada en la Cámara alta en la mañana de este miércoles.

El Ministerio de Economía había remitido al Parlamento el proyecto de ley en julio, para plantear una solución a aquellas personas que tomaron deuda en UR para la compra de una vivienda (el valor a diciembre de 2023 es de $ 1.634), unas 24.000 familias.

En tanto, la presidenta del BHU, Casilda Echevarría, quien criticó la iniciativa desde el comienzo, se expresó en la red social X (Twitter) también cuestionando lo votado este martes.

“Una larguísima discusión en Diputados para incluir en el perdón de deudores de UR a quienes al menos hayan pago el 35% del crédito, bajando el 50% que venía de Comisión. Pregunto: ¿qué sentido tiene si al decir de los propios deudores todos habían pago varias veces la deuda? Se establece en Diputados que quienes hubiesen adquirido un inmueble de US$ 80.000, a valores de hoy US$ 300.000 quedan exonerados del saldo al cumplir 40 años. ¿Dónde está la focalización con criterio social? De Comisión venía con un tope de inmuebles US$ 180.000 a valor de hoy”, expresó la jerarca.

“Me pregunto que deudores de UR se incluyeron con esta flexibilización”, complementó Echevarría.

Una larguísima discusión en Diputados para incluir en el perdón de deudores de UR a quienes al menos hayan pago el 35% del crédito, bajando el 50% que venía de Comisión, pregunto qué sentido tiene si al decir de los propios deudores todos habían pago varias veces la deuda? raro. — Casilda Echevarria (@CasildaEche) December 13, 2023

En concreto, el planteo de la presidenta del BHU está referido a que aquellas personas que adquirieron, por ejemplo, una propiedad de US$ 80.000 en la década de 1980, se les perdonaría la deuda, mientras que el valor de esa propiedad se estima sería de US$ 300.000.

“Le estás perdonando a un tipo que compró una casa de US$ 300.000 a valores de hoy y que en 40 años pagó menos de lo que era la amortización del capital porque se hubiese pago en los 25 años. Resulta que le perdonás más o menos US$ 150.000. No da”, dijo Echevarría a Montevideo Portal.

Además, la jerarca informó que hubo modificaciones a última hora en la sesión de Diputados, cuando se cambió la limitación para los beneficiarios que tienen deudas hipotecarias.

En lugar de exigir tener el 50% del capital inicial pago (deuda amortizada), se requiere con los cambios introducidos que sea el 35% de la deuda cubierta para tener el beneficio.

“Además de cumplir los 40 años, se establecía que el valor del inmueble no superara los US$ 180.000 al valor actual. Eso se cambió drásticamente porque ahora el valor del inmueble se puso en US$ 80.000, pero al valor de cuando se compró hace 40 años”, explicó la presidenta del BHU.

Por otra parte, Echevarría valoró como positivo que se eliminó la creación de un fideicomiso en República Afisa, por lo que la ANV se mantendrá como fiduciario para el manejo de los créditos y su posible reestructura. Según supo Montevideo Portal, el costo estimado para el Estado uruguayo por la connotación de dichas deudas se estima en principio será de unos US$ 400 millones, aproximadamente.

En la sesión de este miércoles, el Senado aprobó finalmente el proyecto para deudores hipotecarios en UR.

