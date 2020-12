Senado aprobó ley que permite postergar goce de licencia anual en empresas privadas

Política

En octubre, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que flexibiliza el uso de licencia de trabajadores en seguro de desempleo parcial.

Eso indica que las licencias generadas este año se podrán usar hasta diciembre de 2021. La ley vigente determina que el trabajador debe gozar su licencia generada en 2019 dentro del año siguiente, en este caso, 2020. "Lo que se envía al Parlamento es un artículo por el que se faculta al Poder Ejecutivo a realizar excepciones y, de esta forma, se pueda postergar el goce de la licencia para el 2021", aclaró el ministro Pablo Mieres en octubre.

Mieres explicó que esto "alivia" a la empresa en el pago de licencias no gozadas o del salario vacacional.

El proyecto se aprobó hoy en el Senado con 17 votos sobre 30, con los votos en contra de los senadores del Frente Amplio.

Uno de los senadores que más enérgicamente criticó el proyecto fue el frenteamplista Oscar Andrade, que señaló que se está votando sobre fin de año un proyecto que escuda a las empresas que "ilegalmente" no otorgaron licencia ya en este 2020, lo que les permite a la vez no pagar el salario vacacional.

"Tuvimos una conferencia donde se planteaban un conjunto de medidas para enfrentar la pandemia. Dentro de las medidas se establecía que se iban a adelantar licencias para evitar la movilidad y se exhortaba a que se hiciera lo mismo. Insólitamente, dos días después, a fin de año, se vota establecer la prórroga del derecho a licencia que se generó en 2019", dijo.

"Hay empresas que no pagaron la licencia este año, cometieron una ilegalidad -y conocemos sus nombres y asesores-, y sabemos que se les prometió que iba a establecerse una iniciativa de estas, una línea de crédito de los trabajadores a los empresarios", consideró.

"Ese trabajador, que está tecleando, además tiene que darle un préstamo de su salario vacacional a la empresa hasta el 2022. Eso es lo que se vota para un trabajador con dificultades, en momentos en que se recomienda tomar la licencia a empresas privadas, y se resuelve a tapa cerrada esto", agregó.

Señaló que "hay que buscar otras alternativas", pero "acá es sin consentimiento del trabajador".

"Es de los retrocesos más grandes este año. ¿Hay dificultades? Claro, pero le estamos pidiendo justo a los que les congelaron el salario, a los que laburaron salteado. Llegan las fiestas y les decimos: ‘tu salario vacacional se lo vas a prestar obligatoriamente a la empresa por dos años. Eso estamos votando y los que votamos no tenemos esas dificultades", concluyó.

"Le pido que redondee que seguimos trabajando. Hubiera convocado a la comisión", le replicó Beatriz Argimón a Andrade cuando este se prolongó en sus argumentos, y criticándolo por no haber convocado a la comisión para tratar este tema.

El senador nacionalista Juan Straneo dijo: "No nos es fácil votar el articulado pero no podemos negar que viene con un ciclo evolutivo que comienza en marzo. Se generó un costo sustantivo para el Estado por las personas en desempleo. No nos parece que entre en afectación de otros derechos. El mensaje es claro en la no resignación de derechos pero sí en el esfuerzo. Acá no hay una pérdida del salario vacacional, se conforma un cálculo en situaciones asociadas al subsidio parcial", manifestó.



"En resumen, no podemos observar ni evaluar esta norma fuera de contexto de la pandemia y lo que ha sido el trabajo del Poder Ejecutivo todo este año, donde se hace complejo definir este tipo de situaciones", agregó.

Ahora, la norma necesita una reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo, para ver cómo se instrumenta.