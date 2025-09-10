Senado aprobó ley que modificar edad mínima para contraer matrimonio a 18 años

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores aprobó en la jornada de este miércoles el proyecto de ley que modifica la edad para contraer matrimonio en el país, que será desde los 18 años, con excepciones para menores, quienes necesitarán autorización judicial.

El cambio se basa en un informe solicitado por el Senado al Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, al que accedió Montevideo Portal. El documento sostiene que no existe una norma internacional que prohíba el matrimonio antes de los 18 años y que las propias recomendaciones internacionales admiten excepciones para adolescentes de 16 y 17 años en “circunstancias excepcionales” y con autorización judicial.

Ante esto, y con votos de todos los partidos con representación en el Senado, se aprobó el proyecto, el cual según Carolina Cosse, es “un paso fundamental en la protección de niñas, niños y adolescentes”.

El siguiente paso será en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, donde se analizará el proyecto y posteriormente pasará a votación.

El siguiente paso será en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, donde se analizará el proyecto y posteriormente pasará a votación.

Montevideo Portal