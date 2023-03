Semana de Turismo, otra oportunidad para que Uruguay confirme la “recuperación del sector”

Locales

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

Tiene otros nombres. De hecho, Uruguay es el país donde se la conoce por más nombres —Semana Santa, Criolla, de la Cerveza y de la Vuelta Ciclista—, pero hay uno que, desde 1919, cuando el Estado uruguayo le cambió oficialmente la denominación, fue calando hondo en el público uruguayo. Y es que esos siete días vibran Turismo.

A poco de “arrancado” el año —o incluso antes de hacerlo, para los teóricos del último ciclista—, con un mes y poco de clases y con la excusa del corte de la currícula escolar, la gente acomoda su licencia y busca el destino ideal para ir a vacacionar, aprovechando, como será el caso este año, los últimos calores.

La de 2023 apunta a ser, para los operadores turísticos, una Semana de Turismo especial. Es la primera en tres años que no va a estar teñida de pandemia.

“Tenemos una buena expectativa de que siga confirmándose la recuperación del sector, que se produjo claramente a partir del cuarto trimestre de 2022”, dijo a Montevideo Portal el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que apuntó que, en ese período del año pasado, hubo “más turistas no residentes que en 2019”.

“En enero, por ejemplo, tuvimos 480.000 turistas no residentes, comparado con 430.000 de 2019. Febrero, que siempre baja, la buena noticia es que no bajó tanto: fueron 440.000 turistas que recibimos. Sumado a esto, se fortaleció la movilidad interna, medida por los datos que nos aporta Antel, por la movilidad celular: creció en todos los departamentos, menos en cuatro”, informó el secretario de Estado.

Viera dijo que Semana de Turismo es “una época del año muy importante” que, “tradicionalmente”, tiene una fuerte característica: el protagonismo del turismo interno. “Aprovechando el clima templado hay movimiento en todo el país con turistas visitantes, pero fundamentalmente el mercado interno se mueve mucho”, dijo, señalando además que “todo hace pensar que vamos a tener una buena semana”.

“Todavía no podemos afirmar nada, tenemos algunas noticias, algunas opiniones que nos dan los operadores y las cámaras [del sector turístico]. Hay reservas, un buen número, que nos hacen ser optimistas. Sobre todo en la zona termal, que es un clásico. Son optimistas, porque hay un número de reservas bastante importante, pero todavía esperamos que se va a mover en los próximos 15 días que nos separa de la Semana de Turismo. Ahí se va a dar el mayor empuje y movimiento de reservas”, señaló el ministro.

Viera dijo a su vez que también se están recibiendo reservas en el mercado del “turismo naturaleza” en “casi todos los departamentos”, especialmente en Colonia y en la costa de Canelones, Maldonado y Rocha.

“Ahora se confirma una tendencia que venimos apreciando después de la pandemia. Ya no hay un movimiento muy anticipado de reservas, sobre todo de alojamientos, así que yo supongo que en los próximos días se va a apurar un poco el ritmo de esas reservas”, sostuvo el titular del Ministerio de Turismo. Viera señaló además que la cartera inició una campaña comunicacional, sumada a las que ya se muestran en Uruguay y en el extranjero, particularmente para promocionar la Semana de Turismo y el otoño.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, sostuvo que “el nivel de reservas viene muy bien” y coincidió con el ministro al afirmar que ese parámetro pasa a ser “claramente muy, muy alto” en “algunos destinos consolidados para esta época del año, como son las termas”.

“En el caso de las termas están en un nivel muy alto; la ciudad de Salto no tanto todavía, porque se empieza a llenar una vez que las termas terminan de completarse”, dijo Tapia, también socio director de operaciones en el grupo hotelero Sacramento Management y vicepresidente de la Asociación Turística de Colonia.

Particularmente sobre este destino, dijo que ya desde 2019 ha habido “alguna merma de la oferta hotelera, sobre todo en hoteles pequeños y posadas” que empezaron a cerrar incluso antes de la pandemia. “Algunos volvieron a abrir y otros no. Hay entre un 15% y un 20% menos de plazas hoteleras de las que había en 2018. Pero no todo fue por la pandemia, la situación venía dándose”, dijo.

Señaló que Colonia es, a diferencia de las termas, un destino que en Semana de Turismo no necesariamente tiene una ocupación continua toda la semana, sino que es de jueves a sábado, cuando los alojamientos tienen “altísima demanda” y que, a medida que se va completando, pasa para el resto de los días. Tapia sostuvo que esto se da de manera similar en otros destinos fuera del litoral termal.

El hotelero sostuvo que este año, además de esperar un buen movimiento interno, Colonia tiene la “expectativa de que crucen los argentinos”.

“A los argentinos les atrae mucho cruzar a Uruguay, y muchos son visitantes frecuentes a los que les encanta venir. Esas dos características hicieron que el verano estuviera encima de lo que todos podíamos suponer”, dijo Tapia.

Junto con Colonia, el destino por excelencia para los turistas argentinos es Punta del Este, ciudad en donde ven que “Turismo viene muy parecido a Carnaval”, tal como auguró Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Cipem), gremio que nuclea a más de 200 socios en todo el departamento.

“Va a ser una semana que va a estar en el 85% o 90% de ocupación de los propietarios y un 10% o 15% menos de alquileres en relación con las temporadas 2018 y 2019, porque Argentina viene con dificultades y viene un poco menos de gente de clase media al Uruguay”, comentó Sena, que remarcó que, de igual forma, “Semana de Turismo es básicamente de propietarios”.

En materia de alquileres, Sena indicó que es posible que en esa semana “haya un poco más de gente” en Piriápolis y los balnearios aledaños que en Punta del Este, y que ese destino se acerque “más a lo que fue 2018 y 2019”, porque “es un momento del año en el que todo el mundo va”.

Desde esa zona del país, Roberto Goio, presidente del Centro de Inmobiliarias de Piriápolis, expresó que “Semana de Turismo no es un fuerte en la costa a nivel de alquileres, desde hace años”.

“Primero, tiene que coincidir que haya buen clima. Si lo hay, tenés posibilidad de tener gente en esa fecha. Y después de eso, mucha gente se va a otros lugares, las termas o el exterior”, dijo.

“La reserva en sí, hoy por hoy, viene muy suave. Ya te digo, dejó de ser lo que era la semana entera antiguamente, a ser dos o tres noches, como pasa con Carnaval. Hablo de casas o apartamentos, lo que son complejos de bungalows, cabañas u hoteles de repente completan, porque trabajan con las pocas noches y no tienen problema”, expresó Goio, que señaló que a los propietarios, acostumbrados a alquilar por quincena en la temporada de verano, “les sirve la semana, mínimo”, no “tres o cuatro noches”.

Alejandra Manso, directiva de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, coincidió: “La Semana de Turismo no es una semana fuerte para la costa”.

“La gente siempre va hacia el litoral para esas fechas. Pero este es un año bastante atípico, porque el clima está acompañando, entonces esperamos tener reservas que aún no se han concretado. Todavía no hemos tenido reservas, sí consultas, pero aún no reservas”, comentó la agente inmobiliaria.

“Es bastante atípico y además tenemos varias propuestas como el festival de frutos nativos de Aguas Dulces y la Camaronada que se hace en Valizas, como una forma de atraer público hacia Rocha para poder aprovechar este clima que tenemos. Hemos hecho una fuerte campaña de publicidad de los eventos en la zona para competir y atraer al público”, agregó.

Manso dijo que están teniendo muchas consultas de gente que estuvo en el verano, interesada en ir en Turismo, “aprovechando que sigue este calor”. En referencia a la semana, dijo que “tal vez sorprenda que haya más inquilinos que otros años en Semana de Turismo” a pesar de que, “al menos en Rocha, es una semana típica del propietario”.

“Tal vez nos sorprenda que a último momento tengamos reservas de gente que quiera alquilar. Las temperaturas viene acompañando mucho y en el litoral, que se lleva las palmas en estas fechas, está todavía muy caluroso”, puntualizó.

