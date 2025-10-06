Policiales

Seis lesionados —dos de ellos niños— en dos siniestros con equinos en menos de una hora

Dos accidentes carreteros se produjeron anoche en menos de una hora. Ambos tuvieron como elemento en común la participación de caballos sueltos y resultaron letales para los animales. Por fortuna, no hubo que lamentar personas fallecidas ni heridas de gravedad.

Según reporta Policía Caminera, el primero de los siniestros ocurrió a las 20:10 horas del domingo en el kilómetro 175 de ruta 14, departamento de Durazno. Allí, un automóvil que viajaba con rumbo este por la senda de circulación, impactó con un caballo.

El vehículo era tripulado por un hombre de 33 años, quien resultó ileso. Se constató que carecía de libreta de chofer, y arrojó resultado positivo en espirometría. En el auto también viajaban dos mujeres, quienes experimentaron lesiones leves.

El segundo hecho se produjo a las 21:00 horas en el kilómetro 266 de ruta 9, en la localidad rochense de Castillos. Allí, una camioneta que se desplazaba con rumbo oeste chocó con un caballo y luego volcó.

En el vehículo viajaban dos adultos junto a dos niños de 11 años. Todos fueron trasladados a un centro de salud local, donde se constató que las heridas que presentaban no eran de gravedad.

Ambos episodios evidencian el riesgo que comporta la presencia de animales sueltos en las inmediaciones de las rutas, algo que está prohibido y puede acarrear sanciones para los dueños.