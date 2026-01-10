Seis ladrones robaron farmacia en Carrasco; forzaron rejas y cambiaron de auto para huir

Montevideo Portal
Un grupo de seis delincuentes robó y causó daños durante la madrugada de este sábado en una farmacia ubicada en la intersección de avenida Rivera y avenida Alfredo Arocena, en el barrio de Carrasco, en el departamento de Montevideo.
Los efectivos policiales constataron que parte del cerco perimetral había sido derribado y que había una caja de perfume dentro del predio. También se observaron daños en la puerta de vidrio, de más de dos metros de altura, y en la cortina metálica del local.
Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el comercio cuenta con cámaras de seguridad propias, cuyos registros serán analizados por pesquisa policial durante la investigación del hecho.
Según registros del Ministerio del Interior, al lugar llegó una camioneta Chevrolet negra con seis ocupantes. Posteriormente, los individuos se retiraron por Rivera y abandonaron ese vehículo en la zona de Millington Drake y Eduardo Couture, donde subieron a un automóvil Nissan Sentra gris y escaparon.
En el lugar, trabajaron Policía Científica y personal de Investigaciones de la Zona II, que continúan con las actuaciones para identificar a los responsables del hecho.
Montevideo Portal
