Seis jugadores fueron condenados por incidentes entre San José y Lavalleja en final de OFI

Montevideo Portal

Seis personas fueron condenadas y otra más fue imputada por los incidentes ocurridos en la final de la Copa Nacional de Selecciones de OFI entre San José y Lavalleja, jugada el 12 de abril de este año.

Ese día “se produjeron incidentes entre jugadores de ambas selecciones, por el que hubo personas lesionadas”, recordó el Ministerio del Interior este miércoles.

Así, la Dirección General de Seguridad en el Deporte y la Fiscalía de Segundo Turno de San José lograron identificar a ocho jugadores “presuntamente partícipes de los incidentes”; dos pertenecen al seleccionado maragato y los demás al minuano.

De esta manera, el pasado martes 2 de diciembre se detuvo a estas ocho personas, con la colaboración de las jefaturas de Policía de Lavalleja, San José y Maldonado.

En la audiencia de hoy se condenó a seis de los detenidos, por “un delito de participación en riña con resultado de lesiones y agravado por ejecutarse por motivo o en ocasión de una competencia deportiva”. A estos se les dispuso una pena de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba, además de que tienen prohibido ingresar a “cualquier espectáculo deportivo” por cinco años, “sin que ello afecte el derecho al trabajo” de los jugadores.

“También se formalizó la investigación por el mismo delito para otro de los involucrados al que se le impuso el arresto en su propio domicilio con dispositivo de geolocalización [tobillera electrónica] en el horario de 22:00 a 06:00, cuya medida se aplicará por el plazo de 180 días”, continúa el texto difundido por la cartera.

En tanto, el restante detenido recuperó su libertad.

