Seis imputados y nueve personas rescatadas: desarticulan red de trata y explotación sexual

Judiciales

Montevideo Portal

La Policía desarticuló una red de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo, según informó el Ministerio del Interior.

La investigación funcionó en el marco de la Operación Internacional Liberterra III de Interpol y en coordinación con Fiscalía. Fueron rescatadas cinco mujeres mayores de edad y cuatro niños.

“Durante la investigación, se identificaron múltiples indicadores de trata y explotación sexual: privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, multas abusivas, coacción, maltrato, alojamiento condicionado al trabajo sexual y suministro de estupefacientes”, explicó el ministerio.

En la investigación, que se originó en octubre de 2022 y se retomó en junio de 2025, se supo que dos whiskerías eran operadas por los indagados; se identificaron más de 60 posibles víctimas.

Así, se allanaron estos locales y se detuvo en total a nueve personas. La Policía incautó “dinero en pesos uruguayos y dólares, documentación variada, celulares, DVR, cintas VHS, dispositivos de almacenamiento (pendrives, SD y microSD), drogas, documentación municipal y de clientes, pulseras y accesorios, fotos y una pistola de aire comprimido, entre otros objetos”.

Tras la actuación de la Fiscalía, la Justicia imputó a seis de los detenidos, con medidas cautelares para tres y medidas limitativas a otros dos. La formalización se dio por “la presunta comisión de un delito continuado de proxenetismo, en reiteración real con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso”.

Según informó el Ministerio Público, los seis imputados son una pareja, propietarios de los locales, y cuatro mujeres. Solo la mujer de la pareja no fue imputada por suministro de estupefacientes, sino que solo por proxenetismo.

Tres de las mujeres cumplen arresto domiciliario; el resto, prisión preventiva.

Montevideo Portal