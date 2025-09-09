Policiales

Seis heridos, uno de ellos un niño, en choque entre dos ómnibus en pleno 18 de Julio

Un siniestro de tránsito llamó la atención las últimas horas, tanto por las dimensiones de los vehículos involucrados como por el sitio en el que se produjo: la esquina de 18 de Julio y Juan Paullier, en la zoa céntrica de la ciudad.

Según informara el noticiero Subrayado, el hecho ocurrió a las 18:40 horas. En ese momento, se produjo un choque por alcance entre un ómnibus de la línea 106 y otro de la 121.

El impacto de como saldo seis personas con lesiones de diversa entidad, entre ellas un niño de 4 años.

El choque obligó a establecer un desvío de tránsito que se prolongó durante varias horas.

Los heridos fueron derivados a centros de salud para su evaluación y asistencia.