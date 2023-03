Política

Según Manini, blancos y colorados “desean” que Cabildo no vote reforma jubilatoria

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos volvió a referirse este jueves a la reforma de la seguridad social que está en discusión en la comisión especial de Diputados, creada para analizar detalladamente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que este miércoles tuvo el voto para una prórroga de la fecha límite.

Entrevistado en Mora Contenidos, Manini fue consultado sobre cómo se puede “destrabar” este desencuentro entre los partidos políticos de la coalición. El senador respondió que se da políticamente “al más alto nivel”, que basta con que accedan a algunos reclamos de su fuerza política y que, incluso, puedan ser tratados en otra ley aparte.

“Ahora, no se quiere. Hay una suerte de obstinación en que es todo o nada. En el ‘todo o nada’, vamos a nada, yo ya lo estoy advirtiendo. Entonces, que cada uno se haga responsable después de sus actos”, declaró.

Manini insistió también en la repercusión electoral que puede tener la aprobación de esta ley y aseguró que de votarse “va a ser una bandera fuerte” del Frente Amplio. “Claramente van a ir y le van a decir a Fulanito que lo van a hacer trabajar más y a Menganito que va a ganar menos y esa manija lo van a ir haciendo uno por uno y va a prender en mucha gente”, afirmó.

Profundizó, además, que cuando hay dos bloques electorales “tan parejos” en cuanto a los números, un tema como este “puede terminar haciendo la diferencia” y que por esa razón hay líderes dentro de la coalición que “desean” que su fuerza política mantenga la reticencia hacia el proyecto para no sufrir el revés en la campaña electoral.

“Tengo la certeza que hay muchos referentes blancos y colorados que están deseando que Cabildo Abierto no vote esta ley porque saben que están corriendo un riesgo electoral”, sostuvo.

“Si usted me dice que esto debe entrar en vigencia ya porque no da para más, bueno, yo entiendo tiene que entrar ya. Ahora, si va a entrar de todas formas en el año 2033, ¿cuál es la diferencia entre votarla ahora o en el 2025? Es exactamente lo mismo desde el punto de vista financiero o económico, si va a entrar en vigencia el mismo día se vote ahora o en el 2025, salvo alguna cosa menor, como las pensiones de las viudas, pero que no mueve la aguja del tema económico grande”, agregó.

Finalmente, opinó que ve cierta “intransigencia” en dirigentes de la coalición que “no tiene mucha explicación”, por lo tanto, continuarán aferrados a lo que dijeron: “Cuando algo es bueno, lo defendemos a ultranza y pasarán cosas como pasó con la ley forestal o la ley de la reestructura de la deuda, que blancos y frenteamplistas la bocharon en el plenario. Podrá pasar eso, pero no va a ser obstáculo para seguir diciendo lo que sentimos o lo que pensamos, porque estamos convencidos de que es lo mejor para la gente”, concluyó.