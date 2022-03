Secundaria inició investigación administrativa tras denuncia por acoso sexual en Liceo 9

Locales

La Dirección General de Secundaria dispuso una investigación administrativa tras las denuncias por acoso sexual en el Liceo N.º 9 de Montevideo.

En un comunicado, Secundaria informó que también se efectuó la denuncia policial correspondiente por parte de las autoridades liceales. Además, se coordinó la intervención de la Inspección de Institutos y Liceos y del Departamento Integral del Estudiante.

En la mañana de este martes, estudiantes y padres del liceo se movilizaron en la puerta de la institución exigiendo respuestas a la dirección del centro educativo.

Según narró la abuela de la víctima a Teledía (Canal 4), un hombre ajeno a la institución ingresó al lugar e interceptó a su nieta menor de edad cuando ingresaba al centro educativo.

“En la adscripción agarraron a la persona mayor de edad, que no era del liceo, le pidieron los datos y como no era del liceo lo invitaron a que se fuera. Eso fue acoso, abuso, de todo. Me dijeron que lo dejaron ir y no llamaron al 911”, aseguró la abuela de la víctima.

La abuela de la víctima afirmó que el subdirector del liceo decidió no denunciar el hecho ante la policía argumentando que el hombre no le había hecho nada a su nieta. “Pedimos seguridad para los chiquilines que vienen al liceo a estudiar”, aseveró.

