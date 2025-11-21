Policiales

Secuestro en Jardines del Hipódromo: la interceptaron y metieron “a la fuerza en un auto”

La Jefatura de Montevideo investiga el secuestro de una mujer en plena vía pública de Jardines del Hipódromo; varias personas la aprehendieron y la subieron “por la fuerza” a un auto.

El incidente se dio en la intersección de las calles Módena y Locarno. Una vez que la Policía identificó el caso, intervino a los vehículos que estuvieron involucrados en el hecho. Así, detuvo a dos personas adultas y ubicó a otros involucrados, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal.

La víctima fue posteriormente localizada en una vivienda de la zona, de la que se retiró por sus propios medios, señala el parte policial.

La Fiscalía General de la Nación dispuso la liberación de una mujer y un hombre que habían sido detenido mientras continúa con la investigación de los hechos.