Política

Sector con “batllistas que no se sienten frenteamplistas” se une a agrupación de Bergara

Montevideo Portal

El Movimiento Alba Roballo informó este martes que tras la decisión del plenario resolvió ingresar como un nuevo sector a Fuerza Renovadora, colectivo liderado actualmente por el senador Mario Bergara.

“El Movimiento Alba Roballo es un movimiento integrado por personas de distinto origen que tienen en común la necesidad de encontrar un espacio de reflexión y participación que consolide el sentido de pertenencia. En él convergen Batllistas que no se sienten frenteamplistas, frenteamplistas orgánicos y frenteamplistas no orgánicos. El fortalecimiento de una pata progresista y Seregnista dentro del Frente Amplio es un proceso que desde nuestra agrupación no sólo vemos con buenos ojos, sino que lo consideramos imprescindible. Que la figura aglutinante de este proyecto político sea la de Seregni, un Batllista de fuste, brinda las garantías y la confianza necesarias de que la tarea estará guiada por la ética de la responsabilidad que demanda la política como vocación de servicio y como herramienta de representación y participación ciudadana”, expresó el Movimiento en un comunicado de prensa.

Por su parte, Bergara escribió en su cuenta de Twitter: “Excelente noticia para el espacio Seregnista, para Fuerza Renovadora Frente Amplio y para el Frente Amplio. A seguir trabajando para combatir las políticas regresivas del actual gobierno y construir la alternativa imprescindible: que el Frente Amplio vuelva a dirigir los destinos del país”.

Por su parte, la edila de Montevideo y dirigente de Movimiento Alba Roballo Patricia Soria señaló que la unión a Fuerza Renovadora se da “como corolario de un proceso que en lo político, y en lo personal, ha estado signado por la fraternidad y generosidad de compañeros y compañeras, entre ellos Mario Bergara”.

Según informaron desde Fuerza Renovadora a Montevideo Portal, este sábado en el plenario nacional también se formalizará el ingreso al sector del Movimiento Humanista Juan Andrés Roballo en el plenario nacional.

Excelente noticia para el espacio Seregnista, para @FRenovadorauy y para el @Frente_Amplio. A seguir trabajando para combatir las políticas regresivas del actual gobierno y construir la alternativa imprescindible: que el @Frente_Amplio vuelva a dirigir los destinos del país. https://t.co/DNkBzTzgY2 — Mario Bergara (@Mario_Bergara) September 6, 2022

Montevideo Portal