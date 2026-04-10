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Secretario de Sunca dijo que pelea en Maldonado se dio por sector que “hace mandados”

Montevideo Portal

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado, Michael Pistone, emitió un comunicado sobre una asamblea celebrada este jueves que terminó a las piñas y a los gritos.

El incidente ocurrió en el marco de una convocatoria solicitada por el despido de trabajadores que llevan adelante la edificación del Cipriani Ocean Resort.

En un video divulgado, se puede ver cómo los trabajadores terminan a los empujones, al mismo tiempo que gritan “hijos de puta”, mientras que otros buscan frenar el conflicto para que no pase a mayores. En el medio de la disputa se encontraba Pistone.

“Lamentablemente, hay gente que todavía no entiende lo importante que es cuidar la organización sindical y lo mucho que cuesta sostenerla firme y que sea una herramienta para la conquista de derechos”, inicia el comunicado que fue publicado en la red social Facebook.

Según detalló, desde el Sunca fueron a la asamblea con la intención de solicitar un ámbito bipartito entre la dirección de la organización sindical y los delegados de la empresa, pero en el momento en que plantearon la posibilidad, los representantes de la lista 658 “empezaron a distorsionar la asamblea”.

“Le hacen una y mil veces los mandados a Criba [empresa al mando de la obra] y no aceptan que en Maldonado la lista 14.411 obtuvo las enormes mayorías”, agregó.

Además, explicó que recibieron “amenazas e insultos” de una persona vinculada a la lista 658, con intenciones de que el intercambio pasara a mayores. Pese a ello, relató que el objetivo de irse a los golpes “no pasó”.

“Tenían los teléfonos prendidos para armar el circo que siempre arman. En este caso, los deja a ellos más expuestos por los mandados que le hacen a esta empresa”, cuestionó, sobre el accionar de sus colegas sindicales.

“Nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir con la misma postura frontal, directa y transparente, y que con mandaderos y alcahuetes de las empresas no vamos a acordar nunca”, sentenció.

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