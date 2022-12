Sebastián da Silva en TV Ciudad: “Este es un canal militante. Baja línea frenteamplista”

Política

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva fue entrevistado este miércoles en la noche en el programa Lado B de Tv Ciudad y allí fue consultado sobre sus críticas a los medios de comunicación y en particular en el que estaba presente. “Ah, les doy como adentro de un gorro, sí”, respondió el legislador.

El periodista Martín Duarte, que ayer estaba al frente del periodístico que habitualmente conduce Wilmar Amaral, le recordó que había afirmado una vez que “no debería existir Tv Ciudad”. Da Silva dijo que “no sabía” si había dicho eso, pero que cree que “es un canal militante” y que “tiene una línea clara”. Consultado sobre si eso es malo, respondió afirmativamente: “Si es con la plata de la gente, sí”, aseguró.

“Los canales privados y el propio canal del Estado tienen su línea también”, planteó el reportero. Da Silva contestó: “No, pero no tanto, che. Ustedes se pasan de la rosca, esa es mi opinión”.

“Es un canal que baja bastante línea. Línea frentista, pero no estamos hablando de que este canal sea neutral. Ha sido militante desde que inició este gobierno hasta aquí. Si no, te recuerdo episodios, que creo que no vale la pena”, agregó.

El conductor del programa afirmó que una cosa es “brindar información y otra militar”, pero Da Silva opinó que el “énfasis, la línea y los títulos” hablan, a su entender, de que es un “canal militante financiado por la población de Montevideo”.

“Voy a poner un ejemplo: ¿vos te acordás cuando falleció Tabaré Vázquez? Yo leí por ahí un escándalo que se armó en Tv Ciudad, que era la época de la pandemia, porque de acuerdo con la directora de Comunicación de la Intendencia de Montevideo este canal no estaba transmitiendo como debía. Lo leí yo. De acá salió también el episodio del Club Progreso. ¿Te acordás que hicieron un pamento como que habían llevado las chanchitas a dar garrotazos previo a la elección del referéndum? No pasó nada”, criticó.

“Estamos frente a un canal militante y yo tengo mis críticas [...] como hombre de campo que soy”, concluyó el legislador blanco. “Bien, qué suerte que lo pudimos recibir acá y que haya podido decir eso”, finalizó el conductor, y luego siguieron hablando de otros temas.