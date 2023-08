Política

Sebastián Da Silva quiere debatir con Cosse, pero no con Andrés Lima “porque no existe”

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a la campaña electoral y a su deseo de que los nacionalistas armen “una estrategia de campaña” que permita “debatir con [Mario] Bergara”. “Se dice la socialdemocracia y el seregnismo. A ver si sigue de acuerdo o no con la renta básica universal que él impulsó cuando Uruguay estaba en pandemia”, agregó el legislador.

“A mí me gustaría poder debatir con Carolina Cosse sobre cuáles han sido sus conductas a la hora del cuidado de los fondos públicos”, sostuvo. En este sentido, Da Silva también manifestó su intención de confrontar ideas con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para saber qué piensa

“De Orsi nadie sabe qué es lo que piensa, sabe que es un tipo macanudo, que te palmea el hombro. Qué es lo que piensa sobre temas económicos, temas de política internacional, temas fiscales, la reforma de la seguridad social, temas de seguridad. Porque llegar a las risas en una campaña electoral no es serio”, expresó el senador en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

Sobre el intendente de Salto, Andrés Lima, el nacionalista consideró que no se puede decir nada “porque no existe”. “Pero de Bergara, de Carolina Cosse o de Yamandú Orsi nosotros nos frotamos las manos por esos debates”, indicó. Da Silva explicó que las instancias de discusión de ideas no necesariamente tienen que estar protagonizadas por los precandidatos blancos, sino que hay que considerar a otros dirigentes dependiendo de quién esté en frente.

Montevideo Portal