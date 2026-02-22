Sebastián Canobra a prisión preventiva por romper tobillera

Judiciales

El ex futbolista Sebastián Canobra fue imputado y enviado a prisión preventiva por un plazo de 90 días luego de incumplir el régimen de control electrónico que tenía vigente en el marco de una causa judicial en trámite.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia Especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de San Carlos de 4° Turno, tras constatarse que el ex jugador rompió la tobillera electrónica que debía portar y la arrojó posteriormente sobre el techo de un local comercial, según la información difundida por el periodista Marcelo Umpierrez.

Ante ese incumplimiento, la sede judicial competente dispuso su imputación y la medida cautelar de privación de libertad mientras continúan las actuaciones.

De promesa juvenil a crisis personal

Canobra, de 32 años, fue considerado en su etapa formativa una de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Integró la selección Sub-17 que alcanzó la final del Mundial de la categoría en 2011, actuación que proyectó expectativas sobre su futuro profesional.

En sus primeros años estuvo vinculado a estructuras deportivas asociadas a Club Atlético Peñarol y tuvo experiencias en el exterior. Sin embargo, una lesión de rodilla marcó un punto de inflexión que condicionó su continuidad en el alto rendimiento.

Con el paso del tiempo, su trayectoria deportiva se vio atravesada por dificultades personales y problemas vinculados a adicciones. En 2024, su situación tomó estado público al conocerse que atravesaba un período en situación de calle.

Posteriormente recibió apoyo familiar y acompañamiento de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, iniciando un proceso de rehabilitación y expresando públicamente su intención de reinsertarse laboralmente.